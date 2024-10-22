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DOUBLE COAST I打造悉尼海濱氛圍

【明報專訊】新施政報告推出利好樓市措施，發展商亦加快推盤步伐。會德豐地產、恒地（0012）、中海外（0688）及新世界（0017）合作發展、位處啟德跑道區的DOUBLE COAST I已屆現樓，戶型多元化，亦設低座單位。DOUBLE COAST系列的屋苑設計意念，源自澳洲悉尼核心地段Circular Quay，並特別引入澳洲著名花卉藍花楹等多種當地代表性植物，令項目洋溢澳洲色彩。

明報記者 趙頌明

攝影 劉焌陶

作為啟德跑道區最新登場大型新盤，DOUBLE COAST I設計意念源自南半球最知名大都會、澳洲悉尼的核心區域Circular Quay，以呼應啟德的都會生活元素，在屋苑園林、會所設計均洋溢澳洲陽光氣息。

提供361伙 八成屬一房兩房

DOUBLE COAST分3期發展，今次登場的DOUBLE COAST I，由兩座（第3座及第5座）組成、提供361伙，位置上靠近中海外旗下維港1號；標準戶型由開放式至3房1套、另設特色戶，實用面積265至1275方呎，今期約八成屬一房至兩房戶。

景觀方面，第3座（高座）向東單位望九龍灣內海、海濱長廊一帶；向北單位除望九龍灣內海外，亦可瀏覽屋苑泳池及園林；向南單位主要望啟德空中花園。至於第5座（低座）位處項目前端，屬低密度單位，主要望九龍灣內海、海濱長廊景，部分單位可望屋苑戶外泳池、園林景。

低座望九龍灣內海 配搭內園泳池景

至於以第3座28樓A室為藍本的連裝修示範單位，兩房設計、實用面積440方呎；以悉尼海濱生活為靈感，設計師採用大地棕色家具營造舒適感，長形客飯廳長約6米，闊約3米，佈局實用，外連38方呎「三合一」露台。從大門直入客廳，右邊開放式廚房，配置德國品牌煮食爐和配套家電；兩間睡房廳房同坐向，主人房設曲尺形落地大窗以擴闊視野。浴室牆身、櫃枱面選用大理石及石材鋪砌，雖然沒有窗戶，但提供浴室寶解決通風問題。

3房示範單位房間與大廳同坐向

以第3座28樓B室為藍本的「清水房」示範單位，為3房1套（開放式廚房）間隔，實用面積627方呎，各房間與大廳同向，主人套廁設有浴缸及窗戶，洗手盆櫃內設置層架，方便住戶放置洗滌用品。

另一「清水房」示範單位以第3座28樓H室為藍本，為1房（開放式廚房）間隔，實用面積324方呎；房間面積約60方呎，惟浴室設於房間內，即需要先經過睡房才能進入浴室。

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