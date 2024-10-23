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首3季新盤349宗撻訂 超去年34%

【明報專訊】早前有發展商表示會對旗下新盤的撻訂買家追收差價，而成為市場熱話。據中原地產研究部最新統計數據指出，今年第三季（7月至9月），新盤撻訂宗數錄約40宗，較今年第二季錄約149宗，按季大減約109宗或73%，料屬2023年第二季錄約34宗後，5個季度來的新低。

撻大訂比例78% 高於去年

不過，今年首3季，整體仍錄約349宗撻訂個案，已較去年全年總數261宗，高出88宗或34%。

此外，如只計算撻大訂宗數，今年首3季共錄約273宗，相較去年全年錄約192宗，高出81宗或42%；今年撻大訂比例為78%，略高於去年的74%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，第三季取消交易的40宗一手成交中，只有17宗於9月份重售，比例僅43%，較第二季截至6月的重售比例56%，下跌13個百分點。

可留意是，啟德跑道區新盤維港1號為例，第三季撻訂宗數有11宗；西南九龍長沙灣維港滙II、I分別錄得4宗及3宗，上述全部均是撻大訂個案。

另一方面，今年第三季原撻訂單位重售的降價幅度，達20%或以上的個案，相關單位大部分是原本於2021年5月至2022年8月期間售出。

個別單位重售較3年前賣平27%

其中啟德維港1號第2B座3樓H室，屬實用面積348呎1房單位，原於2021年12月以813.8萬元售出、實呎23,385元，買家於今年8月取消交易撻大訂，單位其後於今年第三季以591.4萬元重新售出、實呎16,994元，售價下降幅度約為27%。

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