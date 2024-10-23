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麒豐資本觀塘商廈全層售4680萬

【明報專訊】新《施政報告》上周出台後，新派工商物業成交量加快，其中莎莎國際（0178）太子爺郭浩泉等組成的麒豐資本，旗下觀塘鴻圖道商廈泓傲近日連錄成交；中原（工商舖）工商部分區營業董事葉宇政表示，項目31樓全層，面積約5914方呎，最新以約4680萬元獲用家購入、呎價7913元。

中原（工商舖）工商部董事劉重興指出，泓傲早前沽出頂層35樓全層及32樓全層連命名權及廣告牌位，成交呎價分別約8500元及8800元；此外，29樓3相連單位亦沽出，呎價約7450元。泓傲其他分層單位入場費由400餘萬元起，面積581方呎起。

另施羅德基金原於3月放售的尖沙嘴彌敦道176號THE NATE全幢，以公開要約形式放售，截止日期為下月29日；第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光表示，物業最新參考價約4億元，較3月公開要約出售的市場價5.5億元，低1.5億元或27%。資料顯示，最新參考價較鵬里（後被施羅德收購）2016年購入價5.3億元，亦低約1.3億元或25%。物業地下至4樓為零售基座，5樓至12樓為共居式住宅，總建築面積約3.2萬方呎。

第3季工商舖買賣量價齊跌

另中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，今年第三季共錄得約696宗工商舖買賣成交，按季下跌約21%；同期成交額錄約137.59億元，按季下跌約9%；而新《施政報告》有多項利好工商舖新舉措，預測第四季工商舖買賣將錄約820宗、買賣價錢料下跌最多10%，租務宗數料錄約4100宗。

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