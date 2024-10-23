信置啟德地批建近42萬呎住宅

上述地皮連同毗鄰的啟德第2A區2號地，由信置等於去年以53.5億元、每方呎樓面地價5392元投得；今次批出圖則的3號地皮，除提供住宅及會所設施外，亦設男童院、嚴重弱智人士宿舍、網上青年支援服務中心、長者鄰舍中心。

恒地大角嘴道

批建14萬呎商住樓面

另據屋宇署資料，署方8月共批出14份建築圖則，包括8項住宅及商住發展、兩項商業發展等；其中恒地（0012）大角嘴道173至199號，獲批建1座24層高（在3層基座之上）商住物業，住宅樓面涉12.77萬方呎、另設1.39萬方呎商業樓面。

至於英皇國際（0163）2021年以底價2.59億元，統一業權的上環皇后大道西78至80號及荷李活道265至267號高陞大樓，獲批建1座24層高商住物業，包括1.76萬方呎住宅、2722方呎非住宅樓面。另新地（0016）元朗攸田東路鄰近系內屋苑YOHO Midtown的一幅地皮，獲批建1座37層高酒店，涉及11.77萬方呎樓面。

8月全港沒有私宅項目動工

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，8月全港未有私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為繼6月後，年內第二度出現「零動工」，首8個月累積動工量4448伙，較去年同期的8479伙，減少4031伙或48%，為10年同期新低。

此外，8月私樓落成量有919伙，按月減少43%，首8個月累計有9624伙落成，恐遠未能及差估署全年預測數字。