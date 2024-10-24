DOUBLE COAST I首批折實均呎17899元 低上月跑道區新盤約3% 開放式戶423萬入場

明報記者 江俊洋

DOUBLE COAST I若與上月開價的中海外（0688）維港．雙鑽的18,456元比較，則低約3%；至於全跑道區折實均呎最平的全新盤、新世界（0017）牽頭的樓花盤柏蔚森 I，今年7月首批折實均呎17,188元。值得留意，樓花期約5個月的毗鄰新盤、嘉華國際（0173）旗下的啟德海灣，去年首推折實均呎19,798元，惟上月初精選部分單位提供額外折扣，折實均呎17,384元，即DOUBLE COAST I折實均呎略高約3%。梁志堅指出，目前市况開始止跌回升，料由現時至年底樓價會明朗化，約有5%以上增幅。至於興建「啟德智慧綠色集體運輸系統」方面，他稱，政府早前與地產建設商會開會，認為落實興建有助區內發展。

梁志堅：隨後必定加推加價

項目首批涉78伙，提供開放式至3房單位，實用面積265至627方呎，定價由480.1萬至1438.7萬元、呎價18,117至23,082元，發展商提供3種付款方法予買家，最高折扣率12%，折實價422.5萬至1266.1萬元、折實呎價15,943至20,315元，當中9伙開放式戶折實價均低於500萬元，包括入場單位、第3座1樓G室，實用265方呎開放式間隔，定價480.1萬元、呎價18,117元，扣除12%折扣，折實價422.5萬元、呎價15,943元。

9伙折實低於500萬全為開放式

參考MIAMI QUAY I 新錄1座6樓B室成交，實用661方呎3房1套戶，望九龍灣海景，以1609.1萬元售出、呎價約2.43萬元，而DOUBLE COAST I入場3房1套戶、第3座9樓B室，實用627方呎，同望九龍灣海景，折實價1241.6萬元、折實呎價1.98萬元，即前者較後者高約23%。至於柏蔚森II亦新錄成交，位於3座17樓B室，實用383方呎兩房戶，成交價793.3萬元、呎價逾2萬元。 同區恒地（0012）牽頭的天瀧，上周六起以現樓形式標售55伙，最新再售出兩伙，共涉約8854萬元，包括5座22樓A室，實用1382方呎4房間隔，成交價5227萬元、實呎3.78萬元。