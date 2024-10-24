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瑜悅198伙折實均呎1.6萬 周日「曬冷」賣

【明報專訊】新盤市况暢旺，繼周六（26日）兩大龍頭發展商，即新地（0016）啟德天璽‧天與長實（1113）牽頭的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II 短兵相接外，華懋和市建局合作的長沙灣瑜悅，周日（27日）「曬冷」盡推全盤198伙（睇樓手冊見B4版），折實均呎逾1.6萬元，以現時收逾9000票計，超額44倍，預計明午截票有機會收逾萬票。據本報統計，周末兩日共8新盤開展銷售，涉及434伙。

瑜悅新加推的3號價單，涉項目未開價的全部98伙，維持最高16.75%直減折扣，相關單位實用312至594方呎（1房至3房間隔），折實價512.8萬至1258.8萬元，整批折實均呎17,162元。以呎價而言，較1號價單折實1.48萬元、2號價單折實1.54萬元，分別高約15%和11%。華懋表示，新加推單位價錢較首兩張價單高，由於多屬中高層向海戶，亦包括4伙特色戶，主要反映樓層、景觀及特色戶等因素，實際加幅屬溫和。

周末8盤推售434伙

瑜悅明午3時截票，周日盡推全部198伙；以價單定價計，市值逾15億元，若以最高折扣計，整批198伙，折實均呎16,154元。是次開售設3組，A1組客人最多買6伙；A2組客人最多買3伙；B組散戶買1伙。

Blue Coast II推最高九成按揭

Blue Coast II方面，中原按揭為項目買家提供按揭計劃，除提供首兩年或3年等定息按揭外，亦提供最高九成按揭，而且包含任何樓價，讓客戶可以一成首期置業，全期按息為P減2厘（P現為5.875厘），還款期長達30年，據悉相關按揭由金融機構提供，申請人士亦需提供入息及還款證明等文件。中原按揭董事總經理王美鳳稱，相關計劃超越現時九成按保1000萬元樓價上限，任何樓價單位均可申請最高九成按揭，意味適用於Blue Coast II價單所有單位及招標推售的4房戶。

綜合市場資訊，本月迄今整體一手成交累錄約2230宗，其中新地北角海璇II，新售出第2座5樓B室，實用1137方呎3房間隔另連平台，連車位成交價4288.8萬元、實呎3.77萬元。合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，新售出第1座18樓A室，實用1956方呎4房間隔，成交價5800萬元、實呎2.96萬元。

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