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新港人1.6億購璧池銀主盤 40年帳升41倍

【明報專訊】減息後市場連續大額二手成交，其中樓齡逾40年的淺水灣老牌豪宅璧池，一間已淪為銀主盤的單號屋，本月初終以1.6億元獲新香港人承接，雖然較銀主叫價減價兩成，但對比原業主40年前購入價，卻大升41倍。

資料顯示，上述單位為璧池單號屋，物業樓高3層，實用2821方呎，今年中由銀主叫價2億元放售，本月中減價至1.6億元售出，累計減價4000萬元或20%，實呎56,717元。物業原由僑威（1201）（現稱天臣控股）前主席許經振或相關人士於1984年以380萬元購入，其後多次進行按揭，當中2012年曾由一家財務公司借出5000萬元貸款，單位最終淪為銀主盤，最新成交價較40年前購入價升值1.562億元或41倍。新買家以公司名義登記，公司董事為一名持有香港身分證、名字以普通話拼音之人士，料為新香港人。

另市場有名人出售物業。中原地產高級資深分區營業經理吳啟業稱，大埔康樂園C2座低層戶，實用750方呎，3房1套間隔，日前以858萬元沽出，實呎11,440元。

許冠傑妻858萬沽康樂園 19年賺逾倍

資料顯示，單位原業主為「歌神」許冠傑妻子HUI REBECCA JUNE，2005年以約378萬元購入單位，有指一直由幼子許懷谷居住，現沽出單位，持貨約19年，帳面獲利約480萬元，單位期內升值約1.3倍。此外，市場再錄短炒獲利成交，代理消息指粉嶺名都4座低層F室，實用399方呎，兩房間隔，剛以417.8萬元售出，實呎10,471元，原業主今年1月、即樓市「撤辣」前以365萬元購入，現帳面獲利52.8萬元或約15%。

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