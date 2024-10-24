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1998年9月美減息 港股樓曾回升

【明報專訊】美國聯儲局上月中減息半厘後，過去一個多月港股曾顯著回升，樓市再現曙光，這令記者回想到1997年10月至1998年8月亞洲金融風暴席捲本港期間，中原城市指數及恒指均大跌一半，恒指在1998年8月13日最低報6544點，隨着該月17日美國長期資本管理公司（LTCM）在俄羅斯投資債券開始勁蝕，美國其他對冲基金亦從亞洲班師回朝，聯儲局也在1998年9月開始減息，亞洲金融風暴始告落幕，跟着本港股市及樓市曾回升一段時間。

1997年至1998年亞洲金融風暴期間，M&G英卓投資管理David Perrett也身在本港，就此有親身感受，指本港當年面對雙重打擊（double whammy ），原因是一方面亞洲多國經濟陷入衰退，另一方面美國經濟卻如日中天，聯儲局曾把息口維持在高位一段時間，而隨着聯儲局1998年9月開始減息，最壞時間始過去。

港府港人底子厚 成功渡過近年挑戰

Perrett認為，本港經濟近年亦面對接二連三挑戰，2019年社會事件後，2020年首季爆發新冠疫情，2022年3月美國開始大幅加息，相信其他經濟體面對這些衝擊很可能已元氣大傷、樓價亦已大跌，幸好本港政府擁有豐厚的財政儲備，很多香港人亦比較富裕，加上早於樓價急升時已推出逆周期措施，因此樓價從高位回落三成，未有更大跌幅。Perrett期望，本港經濟及樓市未來兩三年均否極泰來。

明報記者 葉創成

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