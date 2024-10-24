瑜悅鄰近港鐵長沙灣站 主打1房

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

樓花期長約8個月的瑜悅，預計落成日期為明年6月；單位實用312至594方呎，當中1房戶佔132伙，近全盤單位總數約66%，實用312至350方呎；兩房戶佔44伙，實用470至497方呎，佔22%；3房戶每個標準樓層只有1戶，實用557至594方呎，佔20伙，佔整體約10%；另外亦設4個特色單位，包括兩個連平台戶、兩個連天台單位。

全盤198伙最細312呎 樓花期8個月

兩個交樓標準示範單位，其中1房戶以28樓C室為藍本，實用350方呎；大門玄關位置預設有「Smart Cabinet」多功能鏡面櫃，能作儲物櫃及鞋櫃用，轉角位配備無線手機充電器及紫外線消毒器，同時設有雨傘架，方便住戶入屋時放下隨行物品。

開放式廚房雖然佔地不多，但配套電器齊全，包括西門子洗衣乾衣機、蒸焗爐、雙門雪櫃底冰箱、電磁爐等。

玄關位預設多功能鏡面櫃

瑜悅為本港首個採用組裝合成建築法的私人住宅，所以多款戶型的開則較相似，皆呈較長形格局，如廳區闊度約2.4米，而1房單位廳長約5.7米，視覺上與市場同類1房單位的差別不大。單位最具特色的位置為浴室，以橄欖綠色瓷磚鋪砌牆身，配搭不鏽鋼飾面木櫃，型格之餘亦實用；可留意的是，瑜悅所有單位的浴室，均屬有通風窗的明廁。

露台設種植架 收摺式晾衣架

兩房示範單位以28樓J室為藍本，實用497方呎梗廚設計，雖然廳區窄長的特徵在兩房、3房戶型較明顯，但因樓層高度有3.26米，因此視覺上不算壓迫，加上客飯廳面積逾160方呎，料放置家俬後，空間仍充裕；廳區連接露台，而各單位的露台，皆設置多功能種植架，既可放置盆栽，亦有收摺式晾衣架及餐枱。兩間睡房均設有曲尺窗，能擴闊室內視野。

瑜悅基座設有商場和會所，所以住宅樓層的起始高度會較高，料不少單位的可享較開揚市景。

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