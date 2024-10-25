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雲向批預售涉765伙 擬短期上樓書 開放式戶約200方呎起 樓花期29個月

【明報專訊】一手市場近期以推售市區新盤為主，不過戰線有機會擴展至新界區，永泰地產（0369）位於粉錦公路的全新項目，已命名為「雲向 CLOUDVIEW」，涉及765伙，樓花期長約29個月，開放式戶實用約200方呎起，短期內將上載樓書，有望下月開售，成為政府提倡發展「北部都會區」後，首個古洞地段開售的全新盤。連同新界其他大型新盤，料5盤共逾3500伙，有機會於本季推出（見表）。

明報記者 江俊洋

除了雲向，本季推出的新界規模最大項目，料為萬科香港牽頭發展的大埔馬窩路項目，提供約1500伙，項目分3期發展，其中第1期今年初獲批預售，涉403伙，另外兩期有待獲批預售。至於預計關鍵日期為2027年3月的雲向，今年4月向地政總署申請預售，半年後獲批。永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目正進行籌備工作，料今季內登場，目標買家以區內分支家庭及來港工作專才等，定價將參考東鐵沿線地區如沙田、大圍等。項目設有1座物業，提供765伙，涵蓋開放式至3房戶型，實用面積由約200至約860方呎，主打1房及兩房戶。

3年前呎價9208元中標 古洞新高

資料顯示，政府於2021年5月推出上述地皮招標，其後接獲17份標書，最終當年6月底永泰地產擊敗其餘發展商，「爆冷」以26.168億元奪得，並引入全國政協副主席董建華家族、前政務司長唐英年家族成員合作發展。以項目最高可建樓面28.42萬方呎計，折合每方呎樓面地價高達9208元，較市場預期上限每方呎樓面地價8000元高約15%，更創古洞區內每呎樓面地價最高紀錄。地皮2022年4月獲批圖則，擬建1座35層高住宅物業，地盤位於粉嶺粉錦公路與青山公路-古洞段交界，鄰近粉嶺香港哥爾夫球會，以及恒地（0012） 旗下樓齡約5年的高爾夫．御苑，周邊建築還有北區醫院及其擴建地盤。

本季新界料5盤推 共涉逾3500伙

事實上，不少發展商在北部都會區效應下，已於區內「插旗」，包括古洞第24區、25區住宅地，同樣在2021年推出招標，分別由新地（0016）及會德豐投得，每方呎樓面地價分別為7184及8499元，後者今年4月已申請預售，目前仍待批中。

發展新界北高爾夫．御苑及ONE INNOVALE系列的恒地，在古洞亦持有農地（位於上述兩地皮的中間），早在2017年獲批圖則，獲批建一幢30層高、連住客休憩設施的商住大樓，並在2018年1月已完成約12.35億元補價，以總樓面料近34萬方呎計，每方呎樓面補價3643元。發展商因應市况，去年向城規會修訂項目，將原先申建994伙，減至924伙。

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