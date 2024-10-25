moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大手客1.67億連掃澐璟3伙

【明報專訊】新盤交投持續活躍，市區盤依然不乏大手客入市；華潤置地（海外）及保利（0119）合作發展的啟德跑道區澐璟，有大手買家連購3個向維港海景的3房戶，相關單位分佈於第8座27樓至29樓、實用均為1523方呎（連私人升降機大堂）間隔單位成交價由5392.95萬至5840.06萬元（其中29樓A室連車位）、實呎3.54萬至3.83萬元，總成交額近1.67億元，事實上，施政報告上周出台後，澐璟已錄10宗成交，而項目自2022年底開售至今累沽287伙、套現逾117億元。

此外，興勝創建（0896）旗下上環Hollywood Hill，亦錄大手客斥資2555萬元，連購3伙高層1房戶，全屬實用400方呎（即總樓面1200方呎），折合呎價約2.13萬元；項目自9月減息後銷售至今暫沽約30伙、套現約2.3億元。

買家2555萬連購Hollywood Hill三伙

新地（0016）市區豪宅持續錄得成交，其中北角海璇II連售兩伙、吸金9727萬元，為第2座15樓、18樓B室，同屬實用1153方呎3房戶，連車位成交價5000.55萬及4727.3萬元，實呎4.33萬及4.1萬元，買家成交期720日及180日；同系啟德跑道區天璽‧海亦連續售出兩伙，為第3座16樓、20樓B室，實用同為1089方呎，成交價3539.25萬及3896.6萬元、實呎3.25萬及3.57萬元，吸金7435萬元。

此外，信置（0083）牽頭的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，亦新售出第2座1樓B室，實用1869方呎3房戶，成交價6800萬元、實呎3.63萬元。

ONE STANLEY 23號洋房下周一招標

另外，建灝旗下赤柱ONE STANLEY上載新銷售安排，推出23號洋房於下周一起招標，下月14日截標；上述洋房實用3312方呎、4房4套間隔另設書房等，外連1115方呎花園、737方呎天台。項目今年初推售至今累沽13伙，總套現金額逾11億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款