大手客1.67億連掃澐璟3伙

【明報專訊】新盤交投持續活躍，市區盤依然不乏大手客入市；華潤置地（海外）及保利（0119）合作發展的啟德跑道區澐璟，有大手買家連購3個向維港海景的3房戶，相關單位分佈於第8座27樓至29樓、實用均為1523方呎（連私人升降機大堂）間隔單位成交價由5392.95萬至5840.06萬元（其中29樓A室連車位）、實呎3.54萬至3.83萬元，總成交額近1.67億元，事實上，施政報告上周出台後，澐璟已錄10宗成交，而項目自2022年底開售至今累沽287伙、套現逾117億元。
此外，興勝創建（0896）旗下上環Hollywood Hill，亦錄大手客斥資2555萬元，連購3伙高層1房戶，全屬實用400方呎（即總樓面1200方呎），折合呎價約2.13萬元；項目自9月減息後銷售至今暫沽約30伙、套現約2.3億元。
買家2555萬連購Hollywood Hill三伙
新地（0016）市區豪宅持續錄得成交，其中北角海璇II連售兩伙、吸金9727萬元，為第2座15樓、18樓B室，同屬實用1153方呎3房戶，連車位成交價5000.55萬及4727.3萬元，實呎4.33萬及4.1萬元，買家成交期720日及180日；同系啟德跑道區天璽‧海亦連續售出兩伙，為第3座16樓、20樓B室，實用同為1089方呎，成交價3539.25萬及3896.6萬元、實呎3.25萬及3.57萬元，吸金7435萬元。
此外，信置（0083）牽頭的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，亦新售出第2座1樓B室，實用1869方呎3房戶，成交價6800萬元、實呎3.63萬元。
ONE STANLEY 23號洋房下周一招標
另外，建灝旗下赤柱ONE STANLEY上載新銷售安排，推出23號洋房於下周一起招標，下月14日截標；上述洋房實用3312方呎、4房4套間隔另設書房等，外連1115方呎花園、737方呎天台。項目今年初推售至今累沽13伙，總套現金額逾11億元。