大手客1.67億連掃澐璟3伙

此外，興勝創建（0896）旗下上環Hollywood Hill，亦錄大手客斥資2555萬元，連購3伙高層1房戶，全屬實用400方呎（即總樓面1200方呎），折合呎價約2.13萬元；項目自9月減息後銷售至今暫沽約30伙、套現約2.3億元。

買家2555萬連購Hollywood Hill三伙

新地（0016）市區豪宅持續錄得成交，其中北角海璇II連售兩伙、吸金9727萬元，為第2座15樓、18樓B室，同屬實用1153方呎3房戶，連車位成交價5000.55萬及4727.3萬元，實呎4.33萬及4.1萬元，買家成交期720日及180日；同系啟德跑道區天璽‧海亦連續售出兩伙，為第3座16樓、20樓B室，實用同為1089方呎，成交價3539.25萬及3896.6萬元、實呎3.25萬及3.57萬元，吸金7435萬元。

此外，信置（0083）牽頭的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，亦新售出第2座1樓B室，實用1869方呎3房戶，成交價6800萬元、實呎3.63萬元。

ONE STANLEY 23號洋房下周一招標

另外，建灝旗下赤柱ONE STANLEY上載新銷售安排，推出23號洋房於下周一起招標，下月14日截標；上述洋房實用3312方呎、4房4套間隔另設書房等，外連1115方呎花園、737方呎天台。項目今年初推售至今累沽13伙，總套現金額逾11億元。