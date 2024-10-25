瑜悅1周收破萬票 超額逾50倍

今截止認購 周日「曬冷」推盤

據發展商統計，瑜悅入票人士中，本地客佔約八成，另兩成為內地客人及專才。至於周日推售的198伙，1房至3房間隔（部分為連平台或天台特色戶），1房戶折實價454.5萬元起，整批折實均呎16,154元。至於近日再成新盤戰場的啟德，會德豐、恒地（0012）、中海外（0688）及新世界（0017）合作的跑道區DOUBLE COAST I，周三以折實均呎17,899元首推78伙後，隨即開放設於尖沙嘴港威大廈的展覽廳及示範單位予貴賓優先參觀，錄逾2000人次到場，發展商並邀請新一代唱作歌手Yoona舉行迷你音樂會。

DOUBLE COAST I明起收票

DOUBLE COAST I明日正式對外開放示範單位，並接受認購登記。會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，準買家對1房及兩房戶最感興趣，用家、投資客比例約為七比三；另受減息、啟德綠色運輸系統擬提早落成等消息帶動，集團同系跑道區項目MIAMI QUAY I，自9月減息後累錄17宗成交，其中向九龍灣內海單位，成交實呎2萬至2.4萬元；向內園景單位，成交實呎則約1.8萬至1.9萬元。