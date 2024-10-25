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匯豐投資管理CEO半億入市中半山世紀大廈

【明報專訊】上月銀行減息後，市場持連有銀行界人士入市豪宅，其中近日進行重組的匯控（0005），旗下匯豐投資管理環球行政總裁馬禮豪本月初以5000萬元購入中半山世紀大廈一個3房單位，較5年前同類單位成交價低17%。

樓齡已逾半世紀的世紀大廈，位於1座低層A室，實用2041方呎，3房1套間隔，連車位本月中以5000萬元售出，實呎2.45萬元。資料顯示，同座同面積低4層A室，2019年曾以6050萬元易手，現成交價較5年前低1050萬元或17%。資料顯示，新買家以Moreau Nicolas Jean Marie Denis登記，即匯豐投資管理環球行政總裁馬禮豪。原業主1999年1480萬元購入，持貨約25年帳面獲利3520萬元或2.4倍。

事實上，減息後接連有銀行界高層入市，如星展香港行政總裁龐華毅上月以4939.7萬元、實呎3.95萬元購入嘉里（0683）跑馬地現樓項目THE ASTER頂層特色戶，成交價及呎價均為項目新高。

恒生何添家族688萬沽半島豪庭

不過市場亦錄本地家族沽貨個案。市場消息指紅磡半島豪庭2座極高層N室，實用499方呎，1房間隔連開放式廚房，以688萬元售出，實呎13,788元，較樓上一層同面積N室2022年成交價988萬元大跌300萬元或30%，原業主為恒生銀行（0011）創辦人之一何添之子、澳門前行政長官何厚鏵堂兄何厚煌及相關人士，於2007年以380萬元購入，持貨約17年，現帳面獲利308萬元或81%。

此外，市場上連錄二手蝕讓，九龍塘逸瓏一個高層連平台特色戶，實用2166方呎，4房3套連儲物室間隔，本月初以7000萬元易手，實呎32,318元，原業主英文姓名以普通話拼音，料為內地客，2012年8460萬元一手購入，帳面蝕1460萬元或17%，連使費預計實蝕1889萬元或22%，料為屋苑歷來最大宗蝕讓成交。

北角君豪峰極高層P室，實用384方呎，兩房間隔，剛以680萬元易手，實呎17,708元，原業主2018年約1085萬元購入，帳面蝕讓405萬元或37%，為屋苑最大宗蝕讓成交，若連使費料實蝕約450萬元或41%。

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