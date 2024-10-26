一手樓潛在供應10.8萬伙 連跌兩季 累跌4000伙 惟現樓貨尾按季彈逾10%至2.1萬伙

明報記者 林可為、甘潔瑩

最新數據顯示，未來一手私宅潛在供應約10.8萬伙，連挫兩季、累減4000伙或3.6%，但相關潛在供應，仍屬連續8個季度高於10萬伙（2022年第四季起），屬有紀錄以來第三高，上述數據未反映本月新一份《施政報告》公布放寬樓按，帶動本月一手交投的影響。其中已落成但未售單位有2.1萬伙，按季增約2000伙或逾一成，重返今年首季的歷史高位；另建築中但減去已預售單位為7.7萬伙，按季持平，但同屬歷史高位。至於已批地可隨時動工單位（熟地項目），按季跌約3000伙或23%、至1萬伙，為2011年第二季錄約5000伙後、逾13年來新低，估計與發展商因應早前淡靜市况，放慢發展有關。

數字未反映施政報告刺激樓市效應

房屋局表示，10.8萬伙潛在新供應中，約9.4萬伙為實用面積小於753方呎的中小型單位，佔比為87%，按季微升1%；局方預計，未來數月將有9幅住宅用地轉為熟地，額外提供約3600伙，料未來潛在供應將維持較高水平。另外，今年第三季有3800伙私宅落成，按季增1700伙或81%。總括今年首三季，共1.09萬伙私宅落成，相等於去年全年1.39萬伙的78%。至於施工量方面，今年第三季私宅動工量，按季大減6000伙或六成至3900伙。

減息持續寬按效應料令供應下跌

雖然今年2月樓市「撤辣」後，發展商售樓步伐一度加快，新盤銷情亦好轉，不過目前已落成但未售單位仍高達2.1萬伙，迫使新盤開價先求量下，往往以低價推盤，令樓價受壓。利嘉閣研究部主管陳海潮認為，發展商早前積極推盤，因部分未售出單位推高貨尾量，惟在減息效應、中央救市、新一份《施政報告》放寬樓按等因素帶動下，未來新盤貨尾量將回落。高力香港研究部主管李婉茵表示，未來3至4年私樓潛在供應量減至10.8萬伙，反映樓市有開始回穩迹象，不過，一旦減息步伐放緩，樓價有可能進一步受壓。

[香港地產]