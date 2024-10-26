瑜悅明「曬冷」賣198伙 8日收11148票超額55倍

會德豐不足1個月賣樓收益增27億

瑜悅明日將推售全盤所有單位涉198伙，折實價454.54萬元至1258.82萬元，折實呎價13,252元至21,292元，以價單定價計，市值逾15億元。另外，即將開售的啟德DOUBLE COAST I今日對外開放示範單位及接受認購登記。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，首日有望足額或超額認購登記。他又透露，集團今年賣樓收益已錄177億元，不足1個月增加27億元，料快將突破200億元，創近年新高。

一手昨沽35伙 意嵐佔17伙

綜合市場資訊，昨日新盤市場錄得約35宗成交，其中17伙來自旭日國際屯門青山灣段黃金海灣‧意嵐。正當DOUBLE COAST I部署開價之際，區內由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的澐璟，昨再錄大額成交，位於第2座26樓A室，四房雙套設計，實用1909方呎，成交價9434.5萬元，呎價逾49,421元。新世界（0017）伙遠展（0035）合資的柏蔚森系列，昨亦連沽3伙，當中一組大手買家早前購入4伙海景單位後，昨再添食1伙海景3房戶，即前後共購入5伙，共涉5290萬元。

利奧坊‧壹隅招標形式推7特色戶

至於信置（0083）及中電（0002）合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS第2座12樓C室，實用764方呎，兩房戶，成交價2280萬元，實呎29,843元。此外，恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅，上載全新銷售安排。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，下周五將以招標形式發售7伙特色戶，實用244至347方呎。

[香港地產]