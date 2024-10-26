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施政報告後首幅官地截標 小瀝源地收6標

【明報專訊】新一份《施政報告》公布後，政府首幅住宅官地截標，位於沙田小瀝源住宅地，昨日中午截標，反應未算踴躍，僅收6份標書，入標財團大部分為本港大孖沙，標書量較今年7月同區源順圍地皮收到11份標書減近半。有業界人士稱，是次推出的地皮雖然規劃較源順圍大一倍，惟地皮遠離港鐵站及民生設施，導致入標數目較少。

地皮遠離港鐵站 鄰近工廈

昨日截標的住宅地，位於金利來集團中心及太古汽水廠中間，地皮呈長條形，但在兩路交界，加上近大老山公路，或受噪音影響。雖然如此，多家港資發展商均有競投，包括區內持有多個發展項目、已中標源順圍地皮的新地（0016），另長實（1113）、會德豐、信置（0083）及華懋等均獨資入標競投。

高力香港研究部主管李婉茵表示，上述地皮入標情况未算湧躍，並分析指，相對早前售出的源順圍項目，是次推出的地皮項目規模約大一倍，但地皮位置距離附近的港鐵站和其他民生設施仍較遠。地皮亦鄰近巴士廠、工業區等，發展商可能憂慮未來項目對買家的吸引力。此外，亦因發展商目前仍有很多庫存，估計現時集中出售現有單位，加上建築成本高，故對投地態度保守。上述地皮位於沙田圍路與小瀝源路交界，地皮面積約6萬方呎，最高可建樓面約30.41萬方呎，預計提供570伙。綜合市場消息，地皮估值約9.1億至12.2億元，每呎樓面地價約3000至4000元。

另外，房協早前低調委託代理出售11項非核心物業，房協稱，在完成評審有關非核心物業銷售的標書後，會按標書通知所有投標者投標結果。若房協與中標者達成買賣協議，相關物業將於90日內完成交易。

永倫家族4800萬沽上海街舖

永倫集團家族成員再沽貨。資料顯示，旺角上海街479號地下及1樓舖，地下面積1200方呎，1樓面積約1.13萬方呎，合共1.25萬方呎，本月中以4800萬元易手，呎價約3840元。永倫集團家族2002年5月以2200萬元購入，據悉，該家族曾以9600萬元放售，惟未能成功，並按市况調整叫價，最終本月以4800萬元易手，持貨逾22年，帳面獲利2600萬元，物業期內升值約1.18倍。

[香港地產]

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