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天璽．天逾三周累售842伙 吸金90億

【明報專訊】在減息、新《施政報告》出台雙效應下，作為新盤主戰場的啟德，區內由新地（0016）發展的天璽．天，銷售一枝獨秀，本月5日至26日4輪銷售、每輪以價單發售的單位均「一件不留」；新地副董事總經理雷霆形容天璽．天為「叱咤皇者」，透過價單及招標已累售842伙，佔第1期單位總數906伙的93%，套現總金額逾90億元。

十四鄉第1A期最快明年初推

雷霆續稱，集團旗下其他豪宅亦銷情暢旺，其中中半山帝景園今年起開始拆售，至今套現逾30億元，並指明年樓市全面復蘇，很大機會由豪宅帶動。事實上，新地近期「推盤停不了」，現部署下月初推售何文田太子道西233號項目（涉75伙），而提供約800伙的西貢十四鄉項目第1A期，預計明年農曆新年後銷售。

新地代理總經理胡致遠表示，天璽．天上周六第4輪銷售，個別買家斥資約3900萬元，購入兩伙3房戶；鑑於市場向隅客眾多，天璽‧天第2期的預售樓花同意書申請進度理想，料短期可獲批，有望最快下月登場，售價有上調空間。資料顯示，第2期提供584伙，位處第1座及第2座。

DOUBLE COAST查詢客 七成屬用家

至於啟德跑道區另一大型新盤、會德豐及恒地（0012）牽頭的DOUBLE COAST I，上周六起正式對公眾開放設於尖沙嘴港威大廈的示範單位，現正接受入票，發展商日內會公布具體入票數量和銷售安排，料最快本周末首輪銷售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，項目查詢準買家中，用家、投資客比例七比三，約六成客有意購入一房及兩房戶；發展商日前公布DOUBLE COAST I首張價單，首批78伙折實均呎17,899元。

[香港地產]

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