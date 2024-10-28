天璽．天逾三周累售842伙 吸金90億

十四鄉第1A期最快明年初推

雷霆續稱，集團旗下其他豪宅亦銷情暢旺，其中中半山帝景園今年起開始拆售，至今套現逾30億元，並指明年樓市全面復蘇，很大機會由豪宅帶動。事實上，新地近期「推盤停不了」，現部署下月初推售何文田太子道西233號項目（涉75伙），而提供約800伙的西貢十四鄉項目第1A期，預計明年農曆新年後銷售。

新地代理總經理胡致遠表示，天璽．天上周六第4輪銷售，個別買家斥資約3900萬元，購入兩伙3房戶；鑑於市場向隅客眾多，天璽‧天第2期的預售樓花同意書申請進度理想，料短期可獲批，有望最快下月登場，售價有上調空間。資料顯示，第2期提供584伙，位處第1座及第2座。

DOUBLE COAST查詢客 七成屬用家

至於啟德跑道區另一大型新盤、會德豐及恒地（0012）牽頭的DOUBLE COAST I，上周六起正式對公眾開放設於尖沙嘴港威大廈的示範單位，現正接受入票，發展商日內會公布具體入票數量和銷售安排，料最快本周末首輪銷售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，項目查詢準買家中，用家、投資客比例七比三，約六成客有意購入一房及兩房戶；發展商日前公布DOUBLE COAST I首張價單，首批78伙折實均呎17,899元。

[香港地產]