上月商舖買賣註冊13億 4個月新高

同期登記錄76宗 按月升33%

同期買賣註冊金額則錄約13.04億元，相對8月錄約8.21億元，按月升約4.83億元或59%，創5月錄逾15億元的4個月新高紀錄，意味9月商舖市道成交價量皆回暖。

美聯旺舖董事梁國文表示，隨金管局放寬住宅及非住宅物業的按揭貸款條件，為投資者入市提供誘因，加上聯儲局9月中下旬減息半厘，本港各大銀行亦下調按揭利率，料除用家買入工商舖物業自用外，亦將有更多投資者重新入市，低價吸納工商舖物業，例如基座商場及擁較高回報率的舖位。

分析：將有更多投資者入市掃貨

9月商舖買賣註冊宗數所錄的76宗，當中約有10個舖位買賣註冊成交位於市建局九龍城衙前圍道/賈炳達道發展計劃範圍內，相信未來會陸續有其他相關舖位獲市建局收購。此外，上月錄兩宗逾1億元商舖買賣註冊成交，當中北角英皇道250號北角城中心地下及1樓多個舖位，以約3.1億元沽出，現出租率100%，月租逾140萬元，意味新業主享租金回報率約5.4厘；另尖沙嘴彌敦道86至88A號安樂大廈地下多個舖位，以約2億元易手，租戶為化妝品連鎖店，現月租約58萬元，新業主享租金回報率約3.48厘。

近期個別發展商放售整個商場

近期亦有個別發展商出售旗下住宅或商廈項目的基座商場或地舖，當中新世界（0017）以9000萬元，沽出元朗十八鄉溱柏7間地舖、1樓及2樓，現由餐廳、便利店及教育中心等承租，新買家為資深投資者；另中洲置業放售火炭星凱堤岸商場，連一籃子私家車位及電單車位，總面積約7.35萬方呎。

[香港地產]