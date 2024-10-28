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淺水灣壁池洋房標售 意向價1.4億

【明報專訊】港島豪宅向來不乏大額成交，第一太平戴維斯（香港）受業主委託為代理、招標出售淺水灣道麗景道壁池7號屋；物業實用面積約2381方呎、連戶外面積約1544方呎，以現狀交吉形式出售，下月9日截標；第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基表示，物業意向價1.4億元、即意向呎價約5.87萬元。

物業為一座4層高別墅，設3間套房及家庭廳，附車庫；物業毗鄰香港高爾夫球會及香港鄉村俱樂部等。翻查資料，璧池有單號屋銀主盤，早前以1.6億元易手，較銀主今年中叫價2億元，減價4000萬元或20%，以物業實用面積2821方呎計、實呎5.67萬元。

二手成交市况方面，將軍澳日出康城MALIBU新錄蝕讓成交；香港置業首席分區董事劉浩勤表示，屋苑第2A座中層C室，實用459方呎兩房戶，原業主上月初叫價650萬元，其後提價至690萬元，終以685萬元易手，即較原叫價高35萬元或5%、實呎14,924元；原業主2018年初以691萬元一手買入，帳面蝕6萬元或不足1%，連使費料實蝕約46萬元或7%。

MALIBU兩房685萬沽 帳蝕6萬

可留意的是，屋苑同座高層C室，同面積及間隔，於上月曾以615萬元易手、實呎1.34萬元，換言之，是次較低層單位做價賣貴11%。

另據中原數據，十大屋苑過去周末兩日錄13宗成交，按周減少1宗或7%，零成交屋分別為鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城及東涌映灣園。

其中鰂魚涌康怡花園10月至今暫錄約16宗成交，中原首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園M座中層06室，實用628方呎3房戶，以838萬元易手、實呎1.33萬元；原業主2007年以381萬元購入，帳面賺約457萬元或1.2倍。

太古城「鳳凰樓層」3房22年賺2.4倍

另據美聯統計，十大屋苑於過去兩日同錄13宗成交，按周同樣減少1宗或7%。美聯高級營業經理范浩軒表示，鰂魚涌太古城天星閣一伙「鳳凰樓層」單位（頂層對落一層），實用707方呎3房戶，以約1068萬元易手、實呎1.51萬元；原業主於2002年以約310萬元購入，帳面賺約758萬元或2.4倍。

[香港地產]

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