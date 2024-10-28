利奧坊‧壹隅一房戶 月租1.6萬 呎租60元

內地家庭1.55萬租香港仔中心兩房

港島南區私宅租盤亦獲承接，香港置業高級聯席董事郭詠詩表示，香港仔老牌大型屋苑香港仔中心，新錄兩房戶租務成交，屋苑K座中層01室，實用面積約438方呎，望內園及廣場景，業主以1.6萬元放租約一星期後獲洽詢，議價後減500元或3%，以1.55萬元獲承租，實用呎租逾35元。

據悉，上述新租客為內地家庭客，因孩子在港讀書，睇樓兩次後承租；業主2012年以348萬元購入單位，享租金回報率5.3厘。

新界方面，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗半新盤朗城滙新近錄得第3座高層E室租賃成交，實用面積322方呎一房間隔、開放式廚房設計，以月租1.53萬元租出，實用呎租近48元，據悉租客為一名醫護人員；業主於2018年以541.47萬元一手買入，享租金回報率3.4厘。

新寶城3房2.4萬「零議價」承租

利嘉閣高級經理鄭啟聰表示，將軍澳新寶城第4座高層H室，實用面積644方呎3房間隔、望海景及山景，以2.4萬元「零議價」獲承租，實用呎租逾37元，新租客為外區家庭客，睇樓一次即向業主洽租；因業主早於1998年以約377.9萬元一手買入單位，享租金回報率高見7.6厘。

[香港地產]