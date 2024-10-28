moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Blue Coast II樓下設商場港鐵站

【明報專訊】港鐵黃竹坑站一帶近年為港島新盤供應重鎮，區內具備新中產住宅社區的發展概念，亦享鐵路優勢，每有新盤登場均成市場焦點。長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的Blue Coast II，為目前最接近港鐵站及商場的期數，由屋苑乘專用升降機到港鐵站，估計僅約1分鐘步程。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 楊柏賢

Blue Coast屬港島南岸第3期住宅發展，分為A、B及C期發展，A期為連接港鐵站的大型商場，B期、C期屬住宅，合共提供1200伙，為港島南岸6個期數中，規模最大一期；其中Blue Coast第1期設642伙，關鍵日期為2025年12月，已於今年4月開售，累售單位總數直撲600伙，吸金總額高逾百億元。

單位總數558伙 半數屬兩房

是次推出的Blue Coast II，關鍵日期為2026年2月，樓花期約16個月，設558伙，由第3座、5座組成，戶型涵蓋兩房至4房，其中兩房單位279伙，佔全盤約50%，實用面積443至537方呎；3房設217伙，佔比約39%，實用面積718至802方呎；4房涉62伙或約11%，實用面積1181至1267方呎。

部分兩房戶採開放式廚房

發展商展出以第3座28樓D室為藍本的連裝修示範單位，實用面積446方呎兩房間隔，為入場戶型之一，採開放式廚房設計。

設轉角窗 料採光度理想

單位屬無走廊設計，甫進入室內為客飯廳範圍，不設玄關位，大廳闊約10呎，空間實用。設計師以鮮明色調打造型格居所，並以木製垂直條紋特色牆飾貫徹開放式廚房至客廳。睡房位於客飯廳兩側，設計師打通睡房的間隔牆，令廳區更顯闊落。雖然單位不設露台，但因設轉角窗，料室內採光度理想。

開放式廚房附連一系列配套家電，據樓書資料顯示，大部分單位的廚房配套電器，主要包括德國品牌Gaggenau的嵌入式雪櫃、洗衣機、蒸焗爐、抽油煙機及煤氣爐或電磁爐等。

住戶康樂設施方面，將與1期共用住客會所「BIOPHILIA REALM」，設有19項設施，包括長約28米室外游泳池、室內泳池、健身室、VR動世界、中式及西式宴會廳及多用途室內運動場等，連園林總面積約9萬方呎。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款