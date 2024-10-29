嘉碧苑單號屋1.45億易手 實呎4.8萬 18年帳賺9500萬

此外，中原研究部報告指出，今年首三季價值2000萬元以上的一手私宅買賣合約登記1144宗，總值660.04億元，已超越2023年全年959宗及595.72億元，而且還要多19.3%及10.8%，反映今年發展商以低價促銷豪宅新盤的策略奏效。二手市場亦因新盤市場暢旺而受帶動，同期2000萬元以上二手私宅買賣合約登記則錄847宗及353.74億元，是去年全年1023宗及619.14億元的82.8%及57.1%。換言之，今年首三季價值2000萬元以上的私宅（包括一手及二手）買賣合約登記錄1991宗，總值1013.78億元，成交宗數較去年全年1982宗多出0.5%，創2021年後3年新高。

余詩思否認2.6億購緹外單位

另外，早前嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外第2座中層A室，實用4557方呎，4房4套另加雙工人房，連全屋裝修早前以2.6億元售出，實呎57,055元。資料顯示，買家以Happy Leap Limited作登記。曾有報道稱，該單位由東華醫院前行政總監、香港女醫生協會創會會長、家怡康創辦人余詩思購入，惟余否認購入有關單位。