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嘉碧苑單號屋1.45億易手 實呎4.8萬 18年帳賺9500萬

【明報專訊】老牌豪宅再錄二手成交。資料顯示，樓齡近50年的南區壽山村道25號嘉碧苑，其中一間單號洋房，面積3042方呎，3房雙套及工入套房間隔，本月中以1.45億元易手，實呎47,666元。買家為美高（香港）有限公司，公司董事為方展禹、方振文等，為匯泉國際有限公司要員，該公司為飲品的分銷及代理業務，著名品牌包括道地、MEKO等，酒精飲品則有Remy Martin人頭馬等。原業主2006年10月5000萬元購入，帳面獲利9500萬元或約1.9倍。

此外，中原研究部報告指出，今年首三季價值2000萬元以上的一手私宅買賣合約登記1144宗，總值660.04億元，已超越2023年全年959宗及595.72億元，而且還要多19.3%及10.8%，反映今年發展商以低價促銷豪宅新盤的策略奏效。二手市場亦因新盤市場暢旺而受帶動，同期2000萬元以上二手私宅買賣合約登記則錄847宗及353.74億元，是去年全年1023宗及619.14億元的82.8%及57.1%。換言之，今年首三季價值2000萬元以上的私宅（包括一手及二手）買賣合約登記錄1991宗，總值1013.78億元，成交宗數較去年全年1982宗多出0.5%，創2021年後3年新高。

余詩思否認2.6億購緹外單位

另外，早前嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外第2座中層A室，實用4557方呎，4房4套另加雙工人房，連全屋裝修早前以2.6億元售出，實呎57,055元。資料顯示，買家以Happy Leap Limited作登記。曾有報道稱，該單位由東華醫院前行政總監、香港女醫生協會創會會長、家怡康創辦人余詩思購入，惟余否認購入有關單位。

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