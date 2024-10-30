華懋逾10億中標沙田小瀝源地 每呎地價3357元 低3個月前同區15%

明報記者 甘潔瑩

華懋集團銷售總監封海倫回應集團投得小瀝源路地皮指，集團非常高興投得用地，項目景觀開揚，加上沙田社區配套成熟，計劃發展中小型單位，相信對市場有相當吸引力。是次華懋以每方呎樓面地價3357元中標，較今年7月新地以6.19億元中標的同區源順圍地皮，每方呎樓面地價3952元低約15%。若與同區由萬科海外及永泰（0369）2022年9月以7.86億元、每方呎樓面地價8802元投得的沙田大圍顯和里住宅官地相比，每呎樓面地價計近兩年來更下挫62%。

遠離港鐵第一城站 可建約570伙

資料顯示，小瀝源路地皮面積約6萬方呎，最高可建樓面約30.41萬方呎，預計提供570伙。地皮上周五截標，共收6份標書，除華懋外，入標者還包括新地、長實（1113）、會德豐、信置（0083）及盈信控股，全部均以獨資入標。值得留意，小瀝源路地皮可建樓面約30.41萬方呎，較新地中標的源順圍地皮15.66萬方呎多出近1倍，惟地皮位置距離附近的港鐵站和民生設施較遠；另地皮位於金利來集團中心及太古汽水廠中間，鄰近帝逸酒店，加上在兩公路交界，除有可能受噪音影響，整體規劃上亦需要花心思。

測量師料日後每呎逾1.2萬出售

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，近期市况回暖，是次出售的地皮，較今年7月份售出的源順圍地皮更大，每方呎樓面地價有所下調亦屬正常。他續稱，對發展商而言，計及建築成本，相信以實用面積計每方呎成本約1萬元水平，將來出售每方呎即使低至1.2萬至1.3萬元，亦不會有太大虧損風險。

中原測量師行執行董事張競達表示，近期一二手交投量明顯增加，帶動投地氣氛改善，不過發展商新盤貨尾量高企，出價傾向保守，是次地皮以每呎樓面地價3357元批出，雖屬市值估計下限，但仍符合預期，而中標價亦反映地皮質素。他續稱，現時樓市利好消息多，若樓市於年尾成功轉勢，相信可增加發展商投地興趣及信心。