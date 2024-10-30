官方樓指首9月累跌7.52% 超去年全年跌幅

業界人士預期，隨着上月本港銀行減息，加上新一份《施政報告》公布刺激樓市措施，預料本港樓價快將見底，第四季樓價在谷底反覆徘徊，但全年仍將下跌約8%

近年全年最大跌幅，要數到2022年全年私宅售價指數跌逾15%，與2021年9月398.1點高峰比較，則下跌27.7%。若以單位類型分類，A、B及C類中小型單位樓價指數按月下跌，最新報289.1點，按月跌1.66%，按年跌12.53%，首9個月累跌7.52%；D及E類大型單位樓價指數報265.6點，按月跌1.56%，按年跌9.07%，首9個月累跌5.31%。租賃市場繼續向好，但升幅有所放緩。

業界料貨尾減逾8000伙才利樓價

萊坊高級董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒預期，本港樓價將近見底，第四季樓價在谷底反覆徘徊，預測樓價全年下跌8%。他又稱，若美國保持現有減息步伐，明年樓價有望回升約3%，而美國將於年內再減息半厘，香港銀行或會再減息0.25厘，年內實際按息或可回落至3.625厘，高息因素將逐漸緩和。

王氏又估計，新盤銷情較二手好，市場貨尾量將會略為回落，但預計貨尾量要再減少8000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐，最快明年中回落至較低水平；隨着減息周期開始，預計今年一手、二手成交量在50,000至53,000宗。

上月租金指數按月微升0.05%

另一方面，差估署最新公布上月租金指數報196點，按月升0.05%，連升7個月，按年升5.83%，再創5年高位。今年首9個月，租金指數累升5.38%。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，上月私樓租金升幅明顯收窄，部分反映市民考慮轉租為買。利嘉閣研究部主管陳海潮表示，第四季專才及高才通對租賃市場仍有一定支持，租金有機會按季再微升1%至2%，全年租金升幅料約7%。