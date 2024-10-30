DOUBLE COAST I加推38伙 周六首輪賣68伙

會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，首輪價單發售的58伙全屬標準戶，實用265至627方呎、涵蓋開放式至3房1套戶，折實價由442.3萬至1285.2萬元，折實呎價由16,691至20,549元，今批單位折實均呎18,505元；而招標推售的10伙，實用267至1275方呎，屬第3座及第5座特色戶。值得留意，第5座低座大樓只提供23伙，將以價單或招標形式一次過推售。黃補充，區內同系的MIAMI QUAY I自9月減息以來錄18宗成交，向九龍灣海景的單位呎價達2.3萬至2.6萬元，而享空中花園景觀單位呎價約2.2萬至2.3萬元。

柏蔚森II同日賣151伙

新世界（0017）等合作的同區柏蔚森II，亦於周六先到先得發售最新加推的151伙，當中有40伙可享13%至15%折扣率，折實價502.9萬至818.4萬元、折實呎價17,523至21,368元。柏蔚森系列單日再沽3伙，而整個項目本月累沽148伙，套現逾9.7億元。

天璽．天再多10伙招標售出

至於天璽．天再多10伙單位以招標形式售出，全為標準戶，成交價由2430.8萬至7198萬元，呎價27,405至36,262元，當中第3座（Peak Tower）36樓B室，實用1985方呎，4房雙套連私人電梯大堂間隔，以7198萬元成交、呎價逾3.62萬元。項目3周累積標售75伙，連同早前錄得的價單及招標成交，項目第1期累售約852伙，佔全盤906伙94%。同區恒地（0012）牽頭發展的天瀧，最新招標沽出第3座9樓A室，實用1102方呎3房間隔，成交價約3453.5萬元、呎價逾3.1萬元，項目自本月19日起以現樓重推後，累沽23伙，套現逾9億元。同系大角嘴現樓項目利奧坊‧壹隅，亦以招標售出第1座3樓B室平台特色戶，實用254方呎1房間隔、連187方呎平台，成交價650萬元、呎價逾2.5萬元。