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投資者低撈朗逸峯銀主盤 5個月炒貴16%

【明報專訊】雖然二手市場續錄蝕讓買賣，但亦錄個別持貨不足半年短炒獲利個案。中原分行首席分區營業經理丘漢偉表示，荃灣朗逸峯5座低層A室，實用1158方呎，4房1套連士多房間隔，今年5月以銀主盤形式，連車位以1118萬元售出，實呎9655元，買家8月份收樓後隨即將物業以1380萬元放盤，至近日再以1298萬元不連車位轉手，實呎11,209元。換言之，只計單位已在約5個月間升值180萬元或16%，而屋苑車位現市值約45萬元至70萬元

帝景園複式連車位1.1億沽

此外，資料顯示，中半山帝景園1座低層A室自製複式戶，實用共4306方呎，每層原屬4房1套連工作間間隔，原業主2004年2350萬元連兩個車位購入上層後，再於2012年以6750萬元購入下層連兩個車位，其後將單位打通成複式，而原業主亦於2018年起多次抵押或加按物業，及至近日終以1.1億元將物業連4個車位售出，呎價25,546元，為屋苑最少3年來呎價首次跌穿3萬元水平。不過，現時帳面仍賺2000萬元或22%。

另中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至9月住宅銀主盤存量共249個，連升兩季，較上季的230個增19個或8.3%；其中，有189個銀主盤為私人住宅，較上季增19個或11.2%，為近8個季度次高，增幅亦主要來自新界區，該區第三季私宅銀主盤存量92個，按季上升33%。

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