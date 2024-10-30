置地不再投資亞洲住宅 擬2035年前回收百億美元

據置地回覆，該公司目前於亞洲共有約50個相關的「建售物業」，大部分位於中國內地，香港近年未有投資同類項目。該公司網頁顯示，置地近年於上海、杭州、武漢等城市均有發展大型住宅項目，另在新加坡及東南亞等亦有投資住宅。

合和商場延展部分下月起試業

合和集團旗下灣仔合和商場延展部分，將於11月1日開始試業，並預計於12月正式開幕，合和實業物業總監范永雄指出，現商場出租率逾九成，但最大租戶、租用商場5樓全層約5萬方呎樓面的日式家品店NITORI，以及部分商場因裝修或申請牌照需時，需於商場試業開始後才能開業，暫計劃12月中商場將舉行正式開幕儀式，落成後將與附近的胡忠大廈零售部分等，組成78萬方呎商圈。

范氏指出，連同原有合和商場範圍計，將有約50間食肆；目標客群為家庭、旅客及鄰近商廈工作人士等。他續稱，商場上蓋酒店部分計劃於年底開業，將提供1000間客房。