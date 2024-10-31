moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

首3季普通話拼音買家佔8133宗涉906億

【明報專訊】隨着港府撤銷所有樓市「辣招」及全方位搶人才，內地客於本港樓市再度活躍。據中原地產最新數據顯示，今年首3季本港一手、二手私宅市場錄33,915宗買賣登記，樓價總值3093億元，當中「普通話拼音買家」佔8133宗或24%，涉及金額高約906億元，兩個數字均創同期新高，相當於每名內地客平均花費逾1100萬元在港買「磚頭」，而當中二手佔一半以上，即涉約4366宗。若與去年同期4,854宗及633億元比較，分別急升68%及43%。

挑戰3年前全年939億高峰

值得留意，若以全年計，「普通話拼音買家」登記宗數最多為2010年，當年錄得10,079宗；涉及金額最高是2021年，全年相關物業總價約939億元，而今年首3季「普通話拼音買家」購入物業涉及金額已約906億元，有望挑戰2021年的歷史高位。

指海璇內地客比例佔六成

中原稱，從數據可見，內地客以購入二手物業為主，而社區發展成熟及交通配套完善的民生區，是內地客來港置業首選，民生區樓價一般較新發展區廉宜，較易「上車」。

中原又引述香港非物質文化遺產資料庫顯示，香港約有110萬人口為福建人，北角更為福建人傳統聚居地，素來有「小福建」之稱，特別是一班已發迹的內地豪客，如新地（0016）海璇，內地客比例高達六成。該統計又指，十大屋苑今年第三季亦錄得282宗普通話拼音買家入市個案，已超過去年全年244宗，創3年新高；當中以天水圍嘉湖山莊佔61宗最多。

事實上，據早前瑞銀旗下的UBS Evidence Lab今年8月至9月的開展第19期中國住房調查，受訪的2500名內地消費者，有29%受訪者表示有意在印花稅取消後到港購置房產，數字比4月調查結果高出4個百分點；另有約18%的受訪者計劃未來兩年內購買香港物業，數字比4月調查結果高出5個百分點，並表示香港仍是境外購房首選目的地。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款