首3季普通話拼音買家佔8133宗涉906億

挑戰3年前全年939億高峰

值得留意，若以全年計，「普通話拼音買家」登記宗數最多為2010年，當年錄得10,079宗；涉及金額最高是2021年，全年相關物業總價約939億元，而今年首3季「普通話拼音買家」購入物業涉及金額已約906億元，有望挑戰2021年的歷史高位。

指海璇內地客比例佔六成

中原稱，從數據可見，內地客以購入二手物業為主，而社區發展成熟及交通配套完善的民生區，是內地客來港置業首選，民生區樓價一般較新發展區廉宜，較易「上車」。

中原又引述香港非物質文化遺產資料庫顯示，香港約有110萬人口為福建人，北角更為福建人傳統聚居地，素來有「小福建」之稱，特別是一班已發迹的內地豪客，如新地（0016）海璇，內地客比例高達六成。該統計又指，十大屋苑今年第三季亦錄得282宗普通話拼音買家入市個案，已超過去年全年244宗，創3年新高；當中以天水圍嘉湖山莊佔61宗最多。

事實上，據早前瑞銀旗下的UBS Evidence Lab今年8月至9月的開展第19期中國住房調查，受訪的2500名內地消費者，有29%受訪者表示有意在印花稅取消後到港購置房產，數字比4月調查結果高出4個百分點；另有約18%的受訪者計劃未來兩年內購買香港物業，數字比4月調查結果高出5個百分點，並表示香港仍是境外購房首選目的地。