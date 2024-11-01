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Mayfair銀主盤1.1億易手 呎價5.1萬

【明報專訊】近期豪宅市場頻錄二手成交。美聯首席區域營業董事楊宜貞表示，中半山The Mayfair高層B室，實用2144方呎，4房雙套連工人房間隔，近月淪為銀主盤，並在市場放售，叫價約1.25億元，至近日終以1.1億元易手，累減1500萬元或12%，實呎51,306元。

呎價低8年前同類約5.5%

資料顯示，單位原由利達豐環球創辦人許銳生持有，2005年4268萬元購入，其後至2021年間多次向不同銀行或財務機構抵押或轉按單位，物業19年間帳面升值6732萬元或1.6倍。翻查資料，屋苑中層B室，實用2118方呎，間隔與上述成交相近，2016年以1.15億元易手，呎價54,297元，是次成交呎價比8年前中層同類單位還要低約5.5%。另外，許氏早年為本港物業資深投資者，近年頻頻放售物業，近月亦有多個豪宅單位淪為銀主盤。

郭珮芳1050萬沽縉城峰兩房戶

市場人士指出，西營盤縉城峰2座低層B室，實用459方呎，兩房間隔，以1050萬元易手，呎價22,876元。資料顯示，單位對上3層的B室，今年2月「撤辣」前以1090萬元易手，是次成交價較同類「撤辣」前做價低40萬元或約4%。

原業主登記姓名與證監會程序覆檢委員會新任主席郭珮芳同名，料為同一人，2010年2月以723.2萬元一手購入，持貨約14年帳面賺326.8萬元或45%。

另美聯首席高級營業經理彭曉君指出，大埔天鑽19座低層A室，實用744方呎，3房1套連工人套房間隔，原以840萬元放售，議價期間業主突反價10萬元，終以850萬元售出，實呎11,425元。原業主2019年965.4萬元一手購入，持貨約5年帳面蝕115.4萬元或12%，連使費料實蝕160萬元或約16%。

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