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「猛鬼紅磚屋」屬一級歷史建築

【明報專訊】被喻為「猛鬼紅磚屋」的灣仔南固臺，位於灣仔船街55號，是樓高兩層的大宅。大宅設有涼亭、荷花池、欄杆與木雕、西式拱形陽台及圓柱磚牆等，設計糅合中西建築風格，配上紅磚建成的外牆，因而稱作「紅屋」。物業現屬香港一級歷史建築，至今仍保存昔日的西式拱形陽台及鐵窗花。

據悉，富商杜仲文1917年買入船街地皮，於1918年建成南固臺，4年後轉售予當時擔任永安百貨副司理的弟弟杜澤文。1943年日本佔領香港，當時杜澤文被發現死於大宅內，物業隨後落入日軍手上，二戰時曾被日軍佔用作慰安所。

1970年代，合和銳意發展灣仔南一帶，杜氏家族1988年以約1600萬元將南固臺轉售予合和，合和計劃將南固臺融入其灣仔南的發展中，惟項目發展波折重重，其間大屋一直荒廢，更曾鬧出不少鬼古，故被稱為「猛鬼紅磚屋」，更有不少驚嚇電影在此取景。

2018年曾提出改為證婚場所

隨着南固臺綜合住宅發展項目落實發展，合和亦決定把南固臺加以活化並對外開放。資料顯示，合和曾在2018年提出，南固臺擬作非牟利用途，如改作一個最多容納50個座位的證婚場所。不過，城規會最新文件所示，南固臺將作原址保育，南固臺地下將提供用餐的地方，1樓作文化用途的展覽空間，古蹟前方的公共空間將會對外開放。

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