持牌代理連跌6個月 今年流失近千人

【明報專訊】全面「撤辣」後，樓市氣氛轉好，新盤熱賣，二手成交亦一度回升，惟地產代理人數持續回落。據地產代理監管局最新公布，截至今年10月底，全港持牌代理人數錄38,620人，按月再減少57人或0.15%，並連跌6個月至2018年3月後逾6年半新低。今年已累減955人或2.4%，較2022年2月紀錄高位42,408人，共流失3788人或8.9%。
據地產代理統計數字，截至10月底，整體物業註冊宗數為5840宗，若以該月最新持牌代理人數計，即平均每約7名代理爭一張單。各類牌照中，地產代理（個人）牌照至10月底有17,912人，按月減少47人，跌幅不足0.3%，並連跌7個月。
營業員牌照則有20,708人，按月減少10人或0.05%，並連跌6個月。至於反映分行數目的營業詳情說明書則有6769份，按月少24份，並連跌6個月。
資本策略（0497）持有灣仔告士打道151號資本中心地下一籃子舖位及多個私家車位。市場消息稱，資策最新售出其中44個車位，每個約100萬元，套現約4400萬元。據悉，資策早前委託代理放售資本中心地舖，面積約1.7萬方呎，現租客分別為DENZA及ALFA ROMEO，作品牌汽車陳列室，售價面議。