moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

11月首周末一手沽80伙 跌八成

【明報專訊】自新地（0016）啟德天璽．天銷售過後，新盤市場暫時回歸平靜，綜合市場資訊，過去兩日各大新盤合共錄得約80宗一手成交，按周回落約八成，惟部分新盤仍錄高價成交，其中華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日連售兩伙，當中一個海景大單位以逾1億元售出。

澐璟連沽兩伙套逾1.14億

上述澐璟昨日售出的兩個單位，合共套現逾1.14億元，當中第1座「樓皇」18樓A室，屬4房3套連私人電梯大堂間隔，位處跑道區最前臨維港位置，可享維港海景，實用面積2088方呎，成交價逾1.0085億元，實呎48,300元。另項目3B座29樓B室，屬兩房間隔，實用523方呎，同享維港海景，則以1343.47萬元成交，實呎25,688元。發展商表示，澐璟至今累沽294伙，成交金額逾120.37億元。

滙都過去兩日共沽7伙

另外，由信置（0083）牽頭發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS昨售出一伙兩房單位，為第3座7樓C室，實用772方呎，成交價2140萬元，實呎27,720元。項目至今累售83伙，總套現近75億元。發展商指出，項目接連錄得成交，除本地大家族外，項目亦甚受有實力的高才和專才歡迎。

至於細價新盤方面，泛海（0129）旗下元朗洪水橋滙都，過去兩日共售出7伙，昨日則連售4伙，當中2座7樓B02室兩房戶，實用445方呎，以474.97萬元售出，實呎10,673元。九建（0034）將軍澳海茵莊園過去兩日共售出5伙，昨日則連沽兩伙，分別為2座38樓B1室一房戶，單位實用287方呎，成交價565萬元，實呎19,686元；另一單位為2座31樓B3室，實用284方呎，同為一房間隔，成交價552.9萬元，實呎19,468元。項目於本年度暫累售468伙，套現超過24.8億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款