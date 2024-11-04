11月首周末一手沽80伙 跌八成

澐璟連沽兩伙套逾1.14億

上述澐璟昨日售出的兩個單位，合共套現逾1.14億元，當中第1座「樓皇」18樓A室，屬4房3套連私人電梯大堂間隔，位處跑道區最前臨維港位置，可享維港海景，實用面積2088方呎，成交價逾1.0085億元，實呎48,300元。另項目3B座29樓B室，屬兩房間隔，實用523方呎，同享維港海景，則以1343.47萬元成交，實呎25,688元。發展商表示，澐璟至今累沽294伙，成交金額逾120.37億元。

滙都過去兩日共沽7伙

另外，由信置（0083）牽頭發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS昨售出一伙兩房單位，為第3座7樓C室，實用772方呎，成交價2140萬元，實呎27,720元。項目至今累售83伙，總套現近75億元。發展商指出，項目接連錄得成交，除本地大家族外，項目亦甚受有實力的高才和專才歡迎。

至於細價新盤方面，泛海（0129）旗下元朗洪水橋滙都，過去兩日共售出7伙，昨日則連售4伙，當中2座7樓B02室兩房戶，實用445方呎，以474.97萬元售出，實呎10,673元。九建（0034）將軍澳海茵莊園過去兩日共售出5伙，昨日則連沽兩伙，分別為2座38樓B1室一房戶，單位實用287方呎，成交價565萬元，實呎19,686元；另一單位為2座31樓B3室，實用284方呎，同為一房間隔，成交價552.9萬元，實呎19,468元。項目於本年度暫累售468伙，套現超過24.8億元。