和順石油趙氏家族近億入市ST. GEORGE'S

上述單位位於3座18樓A室，實用2087方呎，4房雙套間隔，實呎46,957元，登記買家新和成香港有限公司（New Triumph （Hong Kong） Limited），公司董事包括晏喜明及趙尊銘，為和順石油董事長趙忠妻子及兒子，並為該公司主要股東。

和順石油成立於2005年，是湖南省首家獲國家商務部批准取得成品油批發資質的民營石油企業公司，主要業務為加油站零售連鎖經營、成品油倉儲、物流配送、批發，在成品油流通領域形成完整產業鏈。

另資料顯示，上水天巒二期洛卡諾大道單號屋，實用2425方呎，3房3套連家庭廳間隔，上月中《施政報告》後以2660萬元售出，實呎10,969元，原業主2010年4161.5萬元一手購入，帳面勁蝕1501.5萬元，連使費料實蝕逾1700萬元或41%，新買家以Cheng Wai Kwan Wendy作登記，英文名字與華大酒店（0201）主席鄭啟文胞妹、公司前執行董事鄭慧君相同，料為同一人。