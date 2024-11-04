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鄧成波家族美孚一籃子舖3.2億放售

【明報專訊】「舖王」鄧成波家族繼續積極沽貨套現，其中荔枝角美孚新邨四期一籃子逾4.7萬方呎商舖，意向價由半年前的5億元大減至3.2億元，減幅達36%，預計新買家可享約7至8厘租金回報。

半年減價約36%

第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，有關舖位為美孚新邨四期地下99A舖、1樓103A之餘下部分、2樓104A及3樓花園平台112A，面積共約47,383方呎，以現狀部分交吉及部分連租約出售。是次出售物業叫價3.2億元，呎價約6753元，預計租金收入逾190萬元，回報約7至8厘，極具投資價值。資料顯示，該批物業今年5月曾推出放售，當時叫價約5億元，事隔約半年，物業叫價大減1.8億元或36%。物業零售基座佔地4層，每層建築面積約5200至17,371方呎不等，現有租戶包括大型連鎖餐廳及銀行等。

上月工商舖250宗成交 增近兩成

另中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，中原（工商舖）統計，10月份工商舖買賣量升價跌，共錄得約250宗工商舖買賣成交，較9月增約19.62%，按年亦增約27.55%；至於成交金額方面，由於月內缺乏逾億元成交支持，全月僅錄得零星個案，整體成交金額僅錄得約24.31億元，較9月跌約56.26%，按年對比亦下跌近一成。他表示，10月工商舖交投明顯增多，可見《施政報告》出台後進一步增強投資者信心，令大量醞釀中的買賣個案得以加快落實，而恒生指數目前企穩約2萬點水平，亦利好資產市場氣氛和工商業經營環境，加上物業價格已回落至吸引水平，不少投資者已密鑼緊鼓吸納低價物業，預料11月份整體買賣交投會向好，維持量升價穩趨勢。

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