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匯景上月錄9宗成交 按月倍增

【明報專訊】受減息及放寬按揭成數帶動，近月本港整體樓市氣氛好轉，啟德區一手新盤天璽‧天亦在上月初開售後迅速售出逾95%單位，而鄰近區域的藍田匯景花園交投亦顯著加快。據統計，匯景花園10月份錄9宗成交，按月增1.25倍，但由於成交以3房戶佔多，加上不少業主擴大議價空間，呎價亦回落至近7個月來新低水平，區內代理預料，第四季二手屋苑造價在一手搶客下仍將受壓。

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣高級經理鄭啟聰指出，匯景花園第1座低層E室，實用614方呎3房間隔，近日以730萬元易手、實呎11,889元；原業主2011年以550萬元購入上址，持貨13年，帳面賺180萬元或33%。

鄭氏續指出，雖然今年二手樓價回落幅度顯著，但因部分新盤低價開售，對鄰近地區二手屋苑造價構成壓力，加上潛在供應量仍較多，料短期內二手樓價升勢仍存阻力。

The Mayfair四房銀主盤1.1億售出

其他市區屋苑方面，美聯首席區域營業董事楊宜貞表示，中半山豪宅The Mayfair高層B室，實用2144方呎4房雙套連工人房間隔，近月淪為銀主盤，獲買家以1.1億元承接、實呎51,306元。資料顯示，單位原由利達豐環球創辦人許銳生持有，2005年以4268萬元購入後，曾多次抵押或轉按單位，物業19年間，帳面升值6732萬元或1.6倍。翻查資料，屋苑中層B室，實用2118方呎，間隔與上述成交相近，2016年以1.15億元易手，呎價54,297元，是次成交呎價比8年前中層同類單位低約5.5%。

另中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY第3座高層H室，實用753方呎，3房1套連儲物房間隔，享海景，以1008.8萬元沽出、實呎13,397元；原業主2020年10月以1313.4萬元一手買入，帳面蝕304.6萬元或逾23%，連使費料實蝕360萬元或27%。

朗逸峯4房售1298萬 5個月升16%

中原分行首席分區營業經理丘漢偉表示，荃灣朗逸峯第5座低層A室，實用1158方呎，4房1套連士多房間隔，今年5月份以銀主盤形式，連車位以1118萬元獲承接，實呎9655元，買家在8月份收樓後，隨即將物業以1380萬元放盤，最新以1298萬元不連車位轉手、實呎11,209元，單位在約5個月間升值180萬元或16%，而屋苑車位現市值約45萬元至70萬元。

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