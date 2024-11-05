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LP10複式6880萬沽 貴絕康城

【明報專訊】近月新盤市場除成交量回升外，個別單位成交價或呎價亦屢創新高。已屆現樓、南豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城LP10，單日售出兩伙套現逾1.2億元，包括第1A座53及55樓B室頂層複式戶，實用面積2654方呎4房戶，連703方呎平台、1059方呎天台（備按摩池），連車位成交價6880萬元、實呎逾2.59萬元，為約兩周內再創屋苑及日出康城屋苑樓價新高。發展商表示，項目自上月以來累售12伙，共套現近5億元。

同屬現樓的恒隆地產（0101）九龍灣皓日，以1010萬元售出35樓D室，實用面積494方呎兩房戶，呎價約2.04萬元創項目現樓重推後折實呎價新高。發展商亦於周五以價單形式推售8伙，1房折實價約611.4萬元，折實呎價17,959元。

至於供應不少的啟德跑道區，多個新盤均錄成交，新世界（0017）等發展的柏蔚森系列，最新以1501.8萬元、呎價約2.25萬元售出第1座12樓A室，實用面積666方呎3房1套單位，創項目成交價及呎價新高。全個系列自上月至今累售154伙，套現逾10億元。

同區新地（0016）天璽．海1座15樓A室，實用面積2171方呎4房3套間隔，以逾1.154億元售出，呎價逾5.3萬元。恒地（0012） 牽頭發展的天瀧，上月起現樓重推單位招標後累售31伙，套現約12.2億元，單日再標售4伙3房戶，作價由3351萬至3584萬元，呎價均逾3萬元，共套現近1.4億元。發展商昨再加推15伙，定於周五起以招標發售。

信置（0083）牽頭的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，本月暫錄3宗成交，套現近2億元；最新標售第2座21樓A室及B室，總實用面積3740方呎，連2車位成交價近1.78億元，呎價4.75萬元。

PARK SEASONS加推116伙

美國聯儲局本周議息，部分發展商憧憬再減息下加推單位應市，其中會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS，加推第2B座的116伙，1房折實價454.1萬起，料短期展開新一輪銷售。加推單位均屬標準1房至兩房戶，包括首推第2B座G室，屬實用面積335方呎1房戶。資策（0497）旗下佐敦高臨，增設總折扣11%的「高端人才付款計劃」，並向購入實用400方呎或以上的兩房及三房戶買家，代繳最多4.25%的印花稅，而符合上述兩項優惠的單位涉逾50伙，兩房折實907.49萬元入場、呎價約2.18萬元，周五生效。

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