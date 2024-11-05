雅居樂800萬沽涵碧別墅3房 6年實蝕九成

資料顯示，樓齡逾半世紀的涵碧別墅，最新成交單位為實用面積872方呎4B室，3房間隔，連車位以800萬元成交，實呎僅9174元。資料顯示，麗展（0488）9月底開價的元朗大棠大旗嶺尚柏，首批50伙價單，折實均呎亦達9278元。另雅居樂2018年以近2億元連購涵碧別墅多伙，今次出售單位於當時作價2136.4萬元，現成交價較6年前帳蝕1336.4萬元或63%；由於購入時以公司名義登記，需付樓價30%辣稅，故連使費料實蝕約2007萬元或94%。

事實上，雅居樂近月先後沽出涵碧別墅均大幅蝕讓，其中8月以1428萬元、實呎11,525元，售出實用面積1239方呎的1房連車位，連使費實蝕約2650萬元或85%，9月再以1250萬元售出實用面積1077方呎的5室連車位，實呎11,606元，連使費料實蝕約2196萬元或約83%，連同今次沽售單位，合共料實蝕約6853萬元。

珀麗灣1房348萬沽 屋苑8年新低

市場亦有多宗低價蝕讓個案，美聯助理區域經理陳勁匡稱，馬灣珀麗灣1期17座低層A室1房戶，實用面積379方呎，以348萬元易手，實呎9182元，低市價約4%，是屋苑約4年來首度失守400萬元，為屋苑8年新低。原業主2019年530萬元購入，帳面蝕182萬元或34%，連使費料實蝕約207萬元或逾39%。此外，中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗溱柏3座中層D室，實用面積533方呎兩房戶，以498萬元售出，實呎9343元。原業主2021年637萬元買入，帳蝕139萬元或22%，連使費料實蝕約172萬元或27%。