金巴倫道屋地放售 意向價3.88億

第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基指出，上述物業現時為一幢兩層高建築物，佔地約20,214方呎，可建樓面約12,129方呎；以此計算，每方呎樓面意向價約31,989元。資料顯示，余彭年共分兩次購入上述地皮，早於1972年以61萬元購入當中的23號物業，再於1985年再斥資424萬元購入毗鄰的21號屋地，合共涉資485萬元，即最新意向價較當年購入價，高出3.8315億元或79倍。

值得留意的是，有關物業曾於2013年獲內地背景買家購入，當時作價3.48888億元，惟最終未有完成交易，現意向價較11年前高約3911萬元或11%。

翻查資料，余彭年在生時，持有九龍塘多幅屋地，包括金巴倫道41號、即已故國際武打巨星李小龍生前故居「棲鶴小築」，1973年李小龍去世後，余彭年於1974年以85萬元購入，成為「羅曼酒店」，雖然余彭年曾計劃把物業捐出，並重建成李小龍紀念館，最終因政府不願應允部分復修條件，計劃最終於2011年告吹。