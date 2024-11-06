moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

金巴倫道屋地放售 意向價3.88億

【明報專訊】樓市成交活躍，部分業主積極推出旗下豪宅放售，其中原由已故九龍塘大地主、「中國第一慈善家」余彭年持有，現由余彭年家族基金持有的九龍塘金巴倫道21及23號相連屋地，新近由基金推出市場、以招標形式放售，截止日期為12月11日，最新意向價約3.88億元。

第一太平戴維斯住宅銷售部資深董事張作基指出，上述物業現時為一幢兩層高建築物，佔地約20,214方呎，可建樓面約12,129方呎；以此計算，每方呎樓面意向價約31,989元。資料顯示，余彭年共分兩次購入上述地皮，早於1972年以61萬元購入當中的23號物業，再於1985年再斥資424萬元購入毗鄰的21號屋地，合共涉資485萬元，即最新意向價較當年購入價，高出3.8315億元或79倍。

值得留意的是，有關物業曾於2013年獲內地背景買家購入，當時作價3.48888億元，惟最終未有完成交易，現意向價較11年前高約3911萬元或11%。

翻查資料，余彭年在生時，持有九龍塘多幅屋地，包括金巴倫道41號、即已故國際武打巨星李小龍生前故居「棲鶴小築」，1973年李小龍去世後，余彭年於1974年以85萬元購入，成為「羅曼酒店」，雖然余彭年曾計劃把物業捐出，並重建成李小龍紀念館，最終因政府不願應允部分復修條件，計劃最終於2011年告吹。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款