moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

本月7新盤擬登場 共涉1947伙

【明報專訊】10月新盤交投市况回勇，全月整體一手成交錄近3000宗，而市場期待本周美國總統大選及議息結果、並普遍預期有機會進一步減息之際，預計發展商推盤意欲仍然積極，據本報統計，本月有機會登場的新盤有7個、涉約1947伙，並繼續由市區盤作主導，其中上月賣到滿堂紅的新地（0016）啟德天璽‧天，料最快本月推出第2期。至於新界新盤，焦點落在永泰地產（0369）旗下上水粉錦公路雲向，項目提供765伙，為伙數最多的全新盤。

101 KINGS ROAD突擊上載樓書

可留意是，一向新供應不多的港島區，本月將有3個單幢盤推出，當中宏安地產（1243）炮台山英皇道101 KINGS ROAD，經過一輪軟銷後，昨晚突擊上載樓書，有望日內開放示範單位；項目地盤前身為成報大廈，屬舊契項目，最大賣點是鄰近港鐵炮台山站，提供251伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積204至1291方呎，其中兩房標準戶有132伙或53%，一房單位有60伙或24%，三房標準單位提供44伙或18％；另設住客會所 。

至於新地分兩期發展的啟德天璽‧天，發展商上月推出第1期，進行4輪銷售均即日沽清價單發售單位，迄今累售約870伙 （包括招標單位）、套現突破100億元後，新地着手部署推出項目第2期，有望「短期再會」；今期涉及584伙，位處第1座及第2座，料短期可獲批預售樓花。

新地稱，天璽‧天2期申請預售進度理想，售價方面將有上調空間；另同系與會德豐地產合作的何文田太子道西233號項目，今日公布最新銷售部署。

新地會德豐太子道西項目公布部署

新界區方面，永泰地產旗下上水粉錦公路雲向，樓花期長約28個月，樓盤已取得預售樓同意書，並已公布樓書，預料短期公布首推單位開價；項目提供765 伙，單位實用面積由196至868方呎、屬開放式至3房設計。發展商表示，項目距離港鐵上水站約10分鐘步程，定價將參考東鐵沿線地區如沙田、大圍等新盤。

雲向賣點是毗鄰香港哥爾夫球會，部分單位景觀會面向高球場，惟樓書亦有提及，日後的高球活動或影響住宅，如高球可能跌入樓盤或對周邊環境造成影響。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款