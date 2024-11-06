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本地家族1.8億 購ST.GEORGE'S相連戶

【明報專訊】市區一手豪宅持續具承接力，兩個已屆現樓的市區豪宅，昨日均錄大額成交，單日吸金逾3.4億元；信置（0083）旗下何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，連續兩日售出相連戶，新錄第2座22樓A室及B室成交，總實用面積為3740方呎，以1.8026億元成交，實呎近4.82萬元，據悉買家為本地家族。

與此同時，新地（0016）的北角海璇II亦透過招標連售兩伙，其中第3座22樓A室頂層連天台特色戶，實用2127方呎4房間隔、連1034方呎天台，連車位作價1.2億元、實呎5.64萬元；另第2座10樓B室，實用1153方呎3房1套間隔，連車位成交價逾4213萬元，呎價逾3.65萬元。

海璇II天瀧錄大額成交

至於近日再成新盤戰場的啟德，恒地（0012）牽頭的跑道區天瀧，過去兩日售出5伙，其中第3座21樓A室，實用1102方呎，3房間隔，成交價3671萬元、實呎3.33萬元。

另一方面，發展商繼續積極促銷，會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS，落實周日（10日）新一輪銷售涉158伙，最低折實呎價1.4萬元起，1房戶折實價453萬元起，其中78伙屬全新單位。SEASONS系列自3月推售至今售出共916伙，套現逾57.1億元，包括最新以654.9萬元，售出PARK SEASONS第2A座12樓A室，實用448方呎兩房戶、實呎1.46萬元。

PARK SEASONS周日推158伙

另樂風旺角Elize PARK，連錄3宗交易告吹，為16樓全層，原於3月以約599.4萬元至846萬元成交，惟成交記錄冊顯示，買家已終止買賣合約，估計5%訂金遭沒收、料涉約114萬元。據發展商今年初透露，有大手買家以公司名義斥逾4500萬元，購入15樓及16樓全層合共6伙，惟成交記錄冊顯示，15樓所有單位早前已撻訂，相信相關買家所購單位全部撻訂。

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