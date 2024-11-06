本地家族1.8億 購ST.GEORGE'S相連戶

與此同時，新地（0016）的北角海璇II亦透過招標連售兩伙，其中第3座22樓A室頂層連天台特色戶，實用2127方呎4房間隔、連1034方呎天台，連車位作價1.2億元、實呎5.64萬元；另第2座10樓B室，實用1153方呎3房1套間隔，連車位成交價逾4213萬元，呎價逾3.65萬元。

海璇II天瀧錄大額成交

至於近日再成新盤戰場的啟德，恒地（0012）牽頭的跑道區天瀧，過去兩日售出5伙，其中第3座21樓A室，實用1102方呎，3房間隔，成交價3671萬元、實呎3.33萬元。

另一方面，發展商繼續積極促銷，會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS，落實周日（10日）新一輪銷售涉158伙，最低折實呎價1.4萬元起，1房戶折實價453萬元起，其中78伙屬全新單位。SEASONS系列自3月推售至今售出共916伙，套現逾57.1億元，包括最新以654.9萬元，售出PARK SEASONS第2A座12樓A室，實用448方呎兩房戶、實呎1.46萬元。

PARK SEASONS周日推158伙

另樂風旺角Elize PARK，連錄3宗交易告吹，為16樓全層，原於3月以約599.4萬元至846萬元成交，惟成交記錄冊顯示，買家已終止買賣合約，估計5%訂金遭沒收、料涉約114萬元。據發展商今年初透露，有大手買家以公司名義斥逾4500萬元，購入15樓及16樓全層合共6伙，惟成交記錄冊顯示，15樓所有單位早前已撻訂，相信相關買家所購單位全部撻訂。