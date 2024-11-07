上月3盤1633伙批預售 10個月最多 新世界等港島南岸5期佔825伙最矚目

明報記者 林可為

上月整體一手新盤錄約2995宗成交、創出7個月來按月新高紀錄後，地政總署上月批出的預售樓花涉1633伙，亦創今年按月新高。相關獲批預售樓花項目中，規模最大為新世界、帝國、資策（0497）、麗展（0488）和港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第5A期（447伙）、5B期（378伙），即合共提供825伙，樓花期長約兩年。

事實上，港島南岸是近年港島新盤供應重鎮，以長實（1113）今年推出的港島南岸第3期Blue Coast系列而言，4月開售至今累沽接近830伙、吸金總額逾140億元，為今年熱賣紅盤之一。市場人士估計，上述港島南岸第5期擬明年上半年登場。

天璽‧海第2A期批預售涉43伙

另一獲批預售樓花的市區新盤，為新地（0016）啟德跑道區天璽‧海第2A期、涉43伙；項目樓花期長約1年。以前臨維港海景為賣點的天璽‧海系列，為新地今年重點豪宅，第1期3月起推出單位招標至今累沽約59伙、吸金總額約38億元。

新界方面，永泰地產（0369）旗下涉765伙的上水粉錦公路雲向，上月亦獲批預售樓花。屬單幢發展項目的雲向，樓花期長約28個月，早前已上載樓書，鄰近恒地（0012）發展的高爾夫‧御苑，單位涵蓋開放式至3房間隔，實用介乎196至868方呎，料短期向傳媒開放示範單位和開價。

恒地古洞新地天恩路項目申預售

另地政總署上月接獲兩個私宅項目新申請預售樓花，共涉1206伙，相對9月有3個私宅項目新申請預售樓花涉1111伙，按月微增95伙或8.6%；若連同房協啟德資助出售房屋涉700伙，3個新申請預售的私宅及資助房屋共涉1906伙。

至於上述兩個新申請預售的私宅項目，均為新界樓盤，包括恒地上水市地段第263號古洞項目、提供681伙，樓花期長約22個月；另新地天水圍天恩路項目涉525伙（YOHO WEST新一期），樓花期同樣長約22個月。

上月待批預售私宅1.46萬伙 微跌2.8%

美聯首席分析師劉嘉輝指出，連同早前已獲批預售樓花但未發售的私宅合計，目前市場共有約1.28萬多伙可隨時推出。他認為，受減息、中央出招救市、《施政報告》出台等利好樓市因素帶動，上月樓市交投暢旺，相信發展商會繼續趁勢持續推盤，料一手持續為市場焦點所在。

地政總署資料亦顯示，截至上月底，滾存待批樓花總數17,915伙，較9月錄得17,642伙，按月增1.5%。劉嘉輝表示，若撇除資助出售房屋，單計私宅上月累積待批預售私宅實質為14,611伙，較9月累積待批預售私宅15,038伙，按月回落427伙或2.8%。