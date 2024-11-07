華置等招標放售坪輋近240萬呎農地

第一太平戴維斯資深董事及工業及九龍商業銷售部副主管周浩文表示，今次放售之物業為北區坪輋及禾徑山D.D.77及D.D.79一籃子地段，招標截止日期為明年1月7日，物業現有土地為農業用途，地盤面積約2,382,741方呎。他又稱，政府最新發表的《施政報告》重申北部都會區是香港經濟發展新引擎，並會加速推展北都內與經濟及房屋發展相關工程，此次出售之農地面積逾230萬方呎，在市場上極罕有，並具彈性發展規劃及潛力。

靜修里11號2.8億放售

事實上，上述地皮附近一帶近年亦有財團計劃作大規模發展，如從事地基工程的龍昇集團（6829），去年底就持有的坪輋丈量約份第77約地段第796號及第1008號餘段和毗連政府土地，申請改劃為「其他指定用途」土地，項目佔地19.18萬方呎，原為農地用途，並擬建6座35至47層高住宅大廈，提供2205伙，總樓面約134.28萬方呎，平均每伙面積513方呎。

另外，市場續有業主放售豪宅物業。高力香港資本市場及投資服務部行政董事何家威表示，赤柱靜修里11號項目，現於市場放售，意向價約2.8億元。物業佔地約1.15萬方呎，現為兩幢獨立住宅物業，落成於2016年，總實用面積約7412方呎。若以最新意向價計，折合實呎約3.78萬元。資料顯示，物業業主2007年共斥1.32億元購入，現意向價較當年購入價高1.48億元或逾1倍。

宏基1.56億沽九龍灣總部

工商物業成交方面，市場消息指出，宏基資本（2288）持有作集團總部的九龍灣宏基資本大廈27、28樓全層，面積共約24,048方呎，新近以約1.56億元售出，呎價約6500元。資料顯示，該廈近年交投疏落，對上一宗於2021年錄得，當時一個面積12,029方呎低層戶以1.32億元售出，呎價1.1萬元，即今次成交呎價較3年前低約40%，若對比2018年高峰期呎價1.3萬元，跌價五成。