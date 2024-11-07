太古城特色戶1970萬沽 39年帳賺14倍

中原地產區副區域營業董事張光耀表示，上述成交單位為海棠閣頂層連天台戶，實用面積1074方呎，3房連露台，享開揚山景，以1970萬元易手，實呎18,343元。原業主1985年約130萬元一手購入，帳面大幅獲利1840萬元或逾14倍。

新港城3房事故同層戶28年升八成

另有買家無懼入市事故單位同層戶。中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，市場信心顯著回升，買家積極尋覓筍盤，馬鞍山新港城F座中層05室，實用面積519方呎，3房間隔，為事故同層單位，以550萬元易手，實呎10,597元。原業主1996年301萬元購入單位，持貨約28年，帳面獲利約249萬元或83%。

市場消息又稱，馬灣珀麗灣2期5座低層E室，實用594方呎，兩房間隔，以480萬元售出，實呎8080元，較同類單位成交價低約兩成，惟有區內代理指上述物業為事故單位同層戶。不過，原業主早於2002年以約163萬元一手購入，帳面獲利317萬元或約1.9倍。

峰景3房連車位2700萬沽 實蝕5%

不過，部分屋苑仍錄蝕使費成交，利嘉閣地產分行首席聯席董事李家成稱，北角半山峰景大廈低層E室，實用面積約1690方呎，3房1套連工人套房間隔，外望開揚市區景，連車位以2700萬元易手，實呎15,976元。原業主2014年約2675萬元買入，帳面雖然輕微獲利25萬元，但連使費料實蝕約148萬元或5%。

此外，世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島8座中層F室，兩房間隔，實用465方呎，以669萬元成交，實呎14,387元。原業主2015年5月647.5萬元購入，帳升21.5萬元或約3%，扣除使費料平手離場。