moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

天璽．天單日招標沽8伙 套近1.8億

【明報專訊】正當新地（0016）準備月內推出何文田新盤太子道西233號之際，旗下多個豪宅項目持續錄得成交，現僅餘招標單位待售的啟德天璽．天，再多8伙透過招標形式售出，成交價由1100萬至7036.33萬元，呎價逾2.4萬至約3.53萬元，合共套現近1.8億元。成交價及呎價最高的單位為第3座的Peak Tower 37樓A室，實用面積1993方呎，4房雙套連私人電梯大堂間隔，以7036.33萬元成交，呎價約3.53萬元。單計項目第3座Peak Tower 已累錄42宗招標成交，平均每伙成交金額逾5200萬元。

YOHO Hub II更新價單 加價最多1.5%

集團同區的跑道區項目天璽‧海，亦以招標形式售出第3座19樓B室，實用面積1089方呎4房戶，成交價3664.5萬元、呎價33,650元。成交記錄冊顯示，買家享180日成交期，並享有1%家庭購買現金回贈，以及1萬元新地會回贈等。另同系元朗The YOHO Hub II更新價單，個別實用面積900餘方呎的3房戶加價約1%至1.5%，並落實下周一發售項目12伙。

21 BORRETT下周一起推1伙招標

啟德跑道區多個項目連錄成交，華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，新錄第8座9樓A室，實用面積1525方呎，3房1套間隔，以4887.65萬元成交，呎價約3.2萬元；項目本月累售4伙，吸金逾1.77億元，全盤至今累沽296伙，套現逾121億元。

另外，同區另一個項目、恒地（0012） 等發展的天瀧，最新亦標售第3座17樓A室，實用面積1102方呎3房間隔，成交價3584萬元、呎價約3.25萬元；項目自上月19日起現樓重推後累沽34伙，套現約13.3億元。

近期豪宅市場交投理想，發展商積極推出超級豪宅，長實（1113）現樓豪宅項目中半山波老道21 BORRETT ROAD第1期，將於下周一至周五每日早上9時至11時期間，招標推售15樓3號單位，實用面積2193方呎，4房雙套房間隔。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款