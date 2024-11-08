天璽．天單日招標沽8伙 套近1.8億

YOHO Hub II更新價單 加價最多1.5%

集團同區的跑道區項目天璽‧海，亦以招標形式售出第3座19樓B室，實用面積1089方呎4房戶，成交價3664.5萬元、呎價33,650元。成交記錄冊顯示，買家享180日成交期，並享有1%家庭購買現金回贈，以及1萬元新地會回贈等。另同系元朗The YOHO Hub II更新價單，個別實用面積900餘方呎的3房戶加價約1%至1.5%，並落實下周一發售項目12伙。

21 BORRETT下周一起推1伙招標

啟德跑道區多個項目連錄成交，華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，新錄第8座9樓A室，實用面積1525方呎，3房1套間隔，以4887.65萬元成交，呎價約3.2萬元；項目本月累售4伙，吸金逾1.77億元，全盤至今累沽296伙，套現逾121億元。

另外，同區另一個項目、恒地（0012） 等發展的天瀧，最新亦標售第3座17樓A室，實用面積1102方呎3房間隔，成交價3584萬元、呎價約3.25萬元；項目自上月19日起現樓重推後累沽34伙，套現約13.3億元。

近期豪宅市場交投理想，發展商積極推出超級豪宅，長實（1113）現樓豪宅項目中半山波老道21 BORRETT ROAD第1期，將於下周一至周五每日早上9時至11時期間，招標推售15樓3號單位，實用面積2193方呎，4房雙套房間隔。