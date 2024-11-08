moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

波斯富街前泉章居2.3萬呎舖王不足70萬租出

【明報專訊】零售市道雖有回暖迹象，但核心區商舖租金仍未止跌。市場消息稱，冠華鏡廠或有關人士持有的銅鑼灣波斯富街巨舖，面積逾2.3萬方呎，最新以不足70萬元租出，呎租約30元，較2013年零售高峰時呎租82元大幅回落63%。

12年前劉軍逾11億購入一籃子舖

上述商舖位於寶榮大樓地下入口、1樓及2樓，面積約23,120方呎，曾見證零售興衰，商舖早年由著名客家菜館泉章居租用，及至2013年零售高峰時，獲先施百貨以月租190萬元租用，呎租高見82元，3年租期後，隨着零售業轉差，2016年續租時已減租40萬元至150萬元。

其後2019年社會運動，加上零售業表現遜於預期，先施完約後離場，期後商舖曾以短租形式租予市集數個月。

該舖身價亦因而大幅縮水，2012年零售業興旺時，曾獲內地投資者劉軍斥以11.42億元購入該廈一籃子商舖（包括是次租出的2.3萬方呎舖位），令市場嘩然，一度成為全港最貴舖王。

劉軍2015年把地下A、B舖位以2.1億元售予位元堂，其後於2017年以4.68億元沽出餘下部分（即先施租用部分）予冠華鏡廠或有關人士，合共套現約6.78億元，較購入價大幅蝕讓4.64億元，持貨約5年蝕逾四成。若以冠華鏡廠購入價4.68億元、月租不足70萬元計，租金回報約1.8厘。

郭鶴年家族1.6億購灣仔全幢

此外，商舖投資者黎永滔持有的灣仔皇后大道東100至102號全幢，上月中以1.6億元易手，以總樓面約12,929方呎計，呎價1.24萬元。登記買家為SUPERNOVA ALPHA LIMITED，公司董事為嘉里（0683）系創辦人、有「糖王」稱號郭鶴年的家族成員郭孔輔等，黎氏2007年9月6380萬購入，持貨約17年，帳面獲利9620萬元或1.5倍。本報就上述成交向黎永滔查詢，黎氏回覆指上述物業現為服務式住宅，價錢合理便出售，計劃換貨，有意購入零售核心區的商舖。

油塘工廈一單位2400萬沽出

另一方面，油塘高輝工業大廈6樓05室，面積9600方呎，成交價2400萬元，呎價2500元，原業主為英皇集團或有關人士，於2010年4月2620萬元購入上述單位及同層01室，而該01室今年8月3347萬元易手，呎價2941元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款