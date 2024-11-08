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曹光彪兒子千萬沽囍滙1房 10年實蝕近百萬

【明報專訊】市場多個屋苑錄蝕讓，當中包括名人業主。港龍航空創辦人曹光彪兒子曹其鋒，上月底以1000萬元售出灣仔囍滙一個1房單位，持貨約10年連使費料實蝕近100萬元。

上述單位為囍滙5座極高層D室，實用面積497方呎，1房間隔。資料顯示，物業上月底以1000萬元易手，實呎20,121元。物業由曹其鋒（Silas Chou Kei Fong）於2014年以約1045萬元一手購入，現帳面蝕讓約45萬元，若連使費料實蝕近100萬元或約9%。曹其峰除為曹光彪兒子外，本身亦有「MK時裝大王」之稱，其投資過的品牌包括Tommy Hilfiger、Michael Kors、Karl Lagerfeld等。

此外，市場消息稱，跑馬地冬青閣低層實用面積1098方呎3房戶，新近以1830萬元售出，實呎1.67萬元，原業主為已故華光航業集團董事長趙世光「紅顏知己」劉園園，於2005年以813萬元購入，持貨約19年，帳面獲利1017萬元或約1.2倍。

君柏4房呎價失守1.5萬 7年實蝕四成

另多個市區屋苑同錄蝕讓，亞皆老街君柏1座高層B室，以2500萬元易手，實用面積1687方呎，4房雙套連雙士多房間隔，實呎14,819元，為屋苑呎價歷來首次跌穿1.5萬元水平。資料顯示，原業主2017年以4099萬元一手購入，持貨約7年帳面蝕1599萬元或39%，由於買家當年須繳付樓價15%「辣稅」，連發展商回贈等計，料實蝕逾2200萬元或54%。至於大角嘴尚璽位於中層A室開放式戶，實用面積181方呎，上月底252.8萬元易手，為項目第二宗二手成交，實呎13,967元。原業主2018年7月458.4萬元一手購入，現帳面蝕讓205.6萬元或45%，連使費料實蝕220萬元或48%。

恒安邨呎價9707元 16個月新高

不過，馬鞍山恒安邨卻錄得近月高價成交，位於恒峰樓中層18室，實用面積443方呎，2房間隔，以430萬元已補價成交，實呎9707元，為馬鞍山區公屋近16個月呎價新高，惟原業主2019年450萬元已補價購入，持貨約5年，現帳面蝕20萬元，連使費料實蝕約40萬元或9%。

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