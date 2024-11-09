施政報告當周CCL彈1.2% 8個月最勁 較9月減息前低位升2% 今年跌幅收窄至5.87%

明報記者 趙頌明

11月6日特朗普勝出美國總統選舉，以及昨日美國聯儲局減息及匯豐下調最優惠利率，對本地二手樓價的影響將於11月下旬公布的CCL才開始反映。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，由於減息前業主減價套現，消化不少筍盤，加上10月16日《施政報告》宣布提高所有物業按揭貸款成數至七成，以及放寬投資移民投資範圍、納入5000萬元或以上住宅物業等利好樓市措施，市場氣氛轉好，業主收窄議價幅度，刺激CCL單周反彈至138.57點。

楊又指出，CCL較今年9月美國減息前的135.86點低位，近5周已累升1.99%，相信樓價短期見底，而昨日本港再有大型銀行減息，料今年CCL將挑戰140點水平，全年樓價跌幅有機會收窄至約5%。不過楊又稱，CCL仍處於逾8年低位，繼續在2016年9月底水平徘徊，而指數仍較2021年8月191.34點歷史高位跌27.58%，並較今年3月「撤辣」前低位143.02點跌3.11%。

周末二手預約睇樓8個月高

美國總統大選塵埃落定，本港大型銀行跟隨美國減息，後市走勢漸趨明朗。據利嘉閣地產研究部數據指出，全港50個指標屋苑共錄1280組客戶於周末預約睇樓，較上周1265組增加1.2%，連升三周，為近31個周末、即約8個月新高。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，美聯儲局再減息0.25厘，符合市場預期，相信將再度引發樓市新一輪旺勢，不過自9月中開啟減息周期後，市場反應並沒有預期迅速，大部分買家初期仍對後市持觀望態度，相信今次市况亦會有序地逐漸回暖，成交亦不會出現今年3月份爆發式急升。

代理料成交量難重現3月爆升

事實上，踏入11月首周，部分大型屋苑二手交投持續活躍，其中天水圍嘉湖山莊本月首周錄得8宗成交，較上月同期升六成，位於1期樂湖居10座低層A室，實用面積636方呎，3房1套間隔，以510萬元易手，實呎8019元。原業主2009年7月156.8萬元買入，帳面獲利353.2萬元或2.3倍。荔枝角老牌屋苑美孚新邨本月首周亦錄8宗成交，交投持續暢旺，平均實呎暫錄9530元，其中3期百老匯街88號低層B室，實用面積873方呎，3房間隔，以720萬元成交，實呎8247元。原業主2011年3月588萬元購入，帳面獲利132萬元或22%。