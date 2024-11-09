「商品大王」參觀會德豐山頂豪宅展覽廳

大潭道45號逾3億沽6號屋

事實上，美國聯儲局再減息0.25厘，昨日一手豪宅不乏大額成交。樂聲電子（0213）港島南區大潭道45號，以3.03億元售出6號屋，實用面積4778方呎，5房5套設計、連天台及前花園等、實呎6.34萬元，為項目近3年來首宗一手成交。大潭道45號由7幢洋房組成，自2019年至今累沽6幢洋房、套現逾25億元，現餘一幢待售。值得留意的是，項目對上一間售出洋房、為2021年12月沽出的5號屋，當時實呎9.48萬元（實用面積4784方呎），即上述新成交6號屋的呎價，較毗鄰洋房低逾三成。

恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧，新售出第2座18樓B室，實用面積1002方呎3房戶，成交價3303萬元、實呎3.29萬元。天瀧自上月以現樓形式推售後，已累沽35伙、套現近14億元。建灝持有的九龍城聯合道文曜亦沽1伙，為11樓A室，實用面積635方呎，兩房1套間隔，成交價1169.47萬元、實呎1.84萬元，項目A室兩房戶已沽清。

另長實（1113）港島半山豪宅21 BORRETT ROAD，加推11樓2號室，下周二起招標，實用面積2154方呎4房雙套間隔，本月22日截標。新界方面，新地（0016）旗下沙田半山瓏珀山，連錄兩宗成交，吸金近4700萬元，其中Crown Tower的18樓C室，實用面積1494方呎4房雙套戶，成交價2800萬元、實呎1.87萬元。

對於美國減息0.25厘，發展商均認為有利樓市發展，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，美國聯儲局再減息，加上中央推出救市措施，利好本港整體經濟，對樓市具正面作用。萬科香港董事總經理周銘禧表示，美國今年已累減0.75厘，本港按息亦累減0.5厘，加上《施政報告》放寬樓按措施，勢增強置業人士信心。