新城市廣場40周年 下周六煙火匯演

當日中午12時起，場內會舉辦盛大狂歡嘉年華，包括全日無間街頭音樂表演、臉部彩繪、魔術及小丑表演等，新城市廣場亦與場內過百家商店，推出逾300項低至兩折的購物優惠。

另趁着聖誕佳節將至，更為市民匠心打造「夢幻聖誕國度」，亮燈儀式將於11月16日當晚同步舉行。

新地同系觀塘apm商場方面，今個聖誕韓國「暖羊」角色Flying DongDong將會登陸，商場約3000方呎中庭以「冬日列車」為靈感打造多個夢幻景點，apm亦推出多個節日消費連環賞，包括憑指定消費金額參加「新地冬日消費大抽獎」，贏取電動房車及智能電視等大獎。

另外，信和集團資產管理董事蔡碧林則指出，旗下商場S＋REWARDS獎賞計劃推出至今已約5年，會員人數較去年上升21%，手機應用程式互動率也有明顯增長，集團未來亦會繼續優化手機應用程式，從而提升用戶體驗，為S＋ REWARDS會員提供更優越及更個人化消費體驗。