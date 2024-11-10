緹外ST. GEORGE'S同錄逾億元成交

由嘉里發展、位於九龍半山龍駒道緹外，昨日以招標形式售出一伙4房大宅，單位位於第6座1樓A室，實用3787方呎，屬4套房連雙工人房間隔，連同一個住宅車位，成交價1.8億元，實呎47,531元。

除上述成交外，緹外在本月初以2.25億元售出一伙4房大宅，位於第2座3樓B室 ，實用4364方呎，4套房連雙工人房間隔，連2個車位以2.25億元成交，實呎51,558元。項目本月暫售出兩伙，吸金4.05億元。

ST. GEORGE'S兩伙

買家1.7億購入

另已屆現樓、由信置及中電（0002）合作發展的加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，昨日再錄大手客入市個案，一組買家以近1.74億元購入第2座20樓A及B室，實用面積共3740方呎，成交價1.738億元，實呎46,471元。

據項目的成交紀錄冊顯示，項目本月暫售出7伙，涉逾5.5億元，其中3組買家購入兩伙，涉資介乎1.74億至逾1.8億元，同屬第2座高層的A及B室。信置執行董事田兆源預計，超級豪宅會繼續旺勢，價量齊升。

除上述兩大新盤外，新地（0016）旗下啟德跑道區天璽‧海，本月初亦錄逾億元成交，一伙4房大戶以逾1.154億元售出，實用2171方呎，實呎53,180元，而樂聲電子（0213）日前則售出南區大潭道45號一幢洋房，成交價達3.03億元，實用4778方呎，實呎高見63,416元，暫為本月成交金額及呎價最高的成交。

二手市場方面，美聯儲再減息，港銀亦跟隨，利好樓市氣氛，龍頭屋苑鰂魚涌太古城錄成交。

美聯市務經理（銷售）陳昌裕表示，太古城最新成交為恆山閣低層H室，實用593方呎，原業主早前以800萬元放售，獲同區客垂青，議價後減價65萬元或約8%，以735萬元成交，實呎12,395元。原業主1997年8月以約481萬元購入，持貨27年，帳面獲利約254萬元或53％。

[香港地產]